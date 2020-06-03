Смольный готовится ко второй волне коронавируса. Госпиталь займет все павильоны «Ленэкспо»

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, как Смольный готовится ко второй волне коронавируса, хотя уверенности в том, что она будет, пока нет.



«Нужно рассчитывать на хорошее, а готовиться к худшему. Поэтому рассматривается вопрос о том, что нужно [будет] перепрофилировать и другие павильоны «Ленэкспо». Обеспечив их для безопасности горожан не только койками для оказания помощи пациентам в легкой форме и кислородом, но и койками реанимации. В случае возникновения второй волны мы будем спокойны, что помощь всем, вне зависимости от количества, будет обеспечена», — заявил он 3 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».