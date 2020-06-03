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03.06.2020 19:38
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Смольный готовится ко второй волне коронавируса. Госпиталь займет все павильоны «Ленэкспо»

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, как Смольный готовится ко второй волне коронавируса, хотя уверенности в том, что она будет, пока нет.

«Нужно рассчитывать на хорошее, а готовиться к худшему. Поэтому рассматривается вопрос о том, что нужно [будет] перепрофилировать и другие павильоны «Ленэкспо». Обеспечив их для безопасности горожан не только койками для оказания помощи пациентам в легкой форме и кислородом, но и койками реанимации. В случае возникновения второй волны мы будем спокойны, что помощь всем, вне зависимости от количества, будет обеспечена», — заявил он 3 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».

Напомним, что ВОЗ призывает страны выходить из режима ограничений постепенно и с осторожностью. По мнению специалистов организации, новая вспышка коронавирусной инфекции при резком снятии ограничений может стать очень разрушительной.

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Комментарии (15)

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Alexander_5e4cfced16b74
не все деньги освоены? пандемия закончится, когда всё "пристроят"?
krasnonosov
Интересно, на какой волне коронавируса 33-й или 34-й последние рубли из городского бюджета перетекут в нужный карман под видом строительства этих коровников для пациентов?
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