В Петербурге насчитывается 4 752 свободных койки для больных новым коронавирусом. Всего их развернуто 9 184. О свободном фонде «Фонтанке» 14 июля рассказали в комитете по здравоохранению.

Ранее губернатор Александр Беглов сообщил, что в петербургских стационарах, предусмотренных для пациентов с коронавирусом, «работают» 9184 койки (8333 - для взрослых и 851 - для детей).

Всего таких стационаров 23; в том числе 15 перепрофилированных городских и 6 федеральных.

Напомним, неделю назад глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец отчитывался о 3 тысячах свободных коек. Это тоже было больше 50%, но по особой методике подсчета: от объема фонда, который должен был быть развернут до 28 апреля (5 393 места). 50% - важный рубеж, он позволяет снимать принятые ранее коронавирусные ограничения.