автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

В преддверии парада Победы и голосования за новую редакцию Конституции губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал поэтапную отмену коронавирусных ограничений. Число новых случаев заболеваний мистическим образом снижается уже неделю, и можно было бы подумать, что на горизонте второй этап. Однако по другому ключевому параметру — наличию свободного коечного фонда – «выписка» Петербургу пока противопоказана.

Официальная «ковидная статистика» говорит о 19,5 тысячах заболевших коронавирусом. Но, если приплюсовать внебольничные пневмонии, которые, по мнению врачей, по большей части имеют ковидное происхождение, цифра улетает под 30 тысяч. Эта информация официально не публикуется. Но, по данным «Фонтанки», именно ею оперируют чиновники Смольного, когда объясняют бизнесу, почему не нужно ждать скорой отмены запретов.



На закрытых встречах с бизнесом городские власти выбирают тактику открытого забрала. Например, с предпринимателями поделились, что, по состоянию на 8 июня, в больницах Петербурга находилось около 11 тысяч человек. Свободных коек на ту же дату было менее 900. Таким образом, доля резервного фонда составляла 8%. Это на 42% меньше, чем нужно Роспотребнадзору для согласия ослабить антиковидный режим.

При этом, без учета временного госпиталя «Ленэкспо» (1474 койки) и обсерватора в пансионате «Заря» (600 коек), в распоряжении города находится примерно 9,1 тысячи коек, из них 6,3 тысячи с кислородом, в том числе чуть более 1000 с ИВЛ, рассказали «Фонтанке» предприниматели, ознакомившиеся со статистикой. Для сравнения, у Москвы куда больше оснований для снятия ограничений: занято 10,8 тысяч коек, свободно — 10,1 тысяча.

Вице-губернатор Евгений Елин, на которого возложен контроль за исполнением коронавирусных ограничений для власти и бизнеса, подтвердил «Фонтанке», что приведенные выше цифры «были актуальны на начало этой недели». То есть на 8 июня. Но к 10 июня, по словам Елина, ситуация улучшилась. Резерв составляет 17%, подчеркнул он. За счет чего запас увеличился вдвое, вице-губернатор не уточнил. Об открытии новых стационаров последние два дня не сообщалось. А статистика выписываемых пациентов, которую публикует «Доктор Питер», не внушает оптимизма.



В конце мая губернатор Александр Беглов говорил, что у города есть более 10 тысяч коек, что практически в два раза превышает требования Минздрава. Но тогда, по данным Роспотребнадзора, резерв составлял 40%.

После того, как были объявлены даты проведения Парада Победы и всенародного голосования по поправкам в Конституцию, число зараженных COVID-19 в Петербурге неуклонно снижается. На публикуемых оперштабом графиках видно, как с 21 мая по 5 июня число лабораторно подтвержденных заражений колебалось от 408 до 378 ежедневно. Потом начало опускаться активнее, и на 9 июня было выявлено 313 инфицированных.

Но сама эта статистика мало о чем говорит. Куда важнее, что число людей, ежедневно попадающих в больницы, остается высоким. По информации «Фонтанки», на утро 10 июня за последние сутки во все стационары по экстренным показаниям с коронавирусом или пневмониями были госпитализированы 643 человека – 622 петербуржца и 21 житель Ленобласти. В зависимости от больницы показатель разнится — от 5 до 100.



Выздоравливают пациенты медленнее, чем заболевают. Так, на 10 июня за прошедшие сутки из больниц выписывалось по 10-80 человек, план по выписке на следующий день — 5-55 пациентов.

Судя по всему, тот самый заветный резерв, который позволяет надеяться на снятие ограничений, обеспечивается в основном за счет «Ленэкспо». По информации «Фонтанки», на 10 июня временный госпиталь заполнен на треть: там лечатся 553 человека, а значит, пустует 921 койка. Это примерно половина из 2000 мест, которые, по данным Смольного, свободны на 10 июня. Для сравнения, в «Заре» вакантно всего 16 мест при 584 пациентах.

А вот обычные стационары работают на пределе возможностей или вовсе перегружены – одни на 100 пациентов, другие на 300. Данные на утро 10 июня приводит портал «Доктор Питер». «Фонтанка» выборочно проверила эти цифры: главные врачи либо подтвердили их подлинность, либо переадресовали корреспондента в штаб по борьбе с распространением коронавируса.

К примеру, в Александровской больнице 836 пациентов - на 336 больше, чем мест. С пневмониями госпитализировано 578 человек, с подтвержденным ковидом – 258. Тяжёлых 223, из них в отделении реанимации – 86 человек, на ИВЛ – 50.



В Госпитале для ветеранов войн на Народной лечится 1119 человек, при том, что даже в обычном режиме в стационаре чуть менее тысячи коек, а в инфекционном режиме их количество сокращается почти на треть. Коронавирус диагностирован у 844 человек.

Покровская больница переполнена более чем на 100 человек. Из 651 пациентов у 580 – пневмонии, у 71 подтвержден COVID-19. Тяжелых – 43 пациента, из них 26 - на ИВЛ. Вечером 10 июня читатели «Фонтанки» прислали фото с выстроившимся у Покровской машинами скорой помощи.

автор фото читатель «Фонтанки»

Перегруз в Больнице святого Георгия достиг 146 человек. Всего в ней лежат 625 больных, в том числе 205 тяжелых и 65 в реанимации. Начинает переполняться Городская клиническая больница №122 им. Соколова, где

352 госпитализированных при 350 инфекционных койках. Большая часть пациентов — 263 — носители коронавируса. К пределу стремится НМИЦ им. Алмазова, где на 500 койках расположились 457 пациентов, из них ковид подтвержден у 178.

Лучше всего дела обстоят в больнице имени Боткина, где свободно около 100 коек: при мощности 600 мест на 10 июня там лечатся 508 пациентов, из которых с подтвержденным коронавирусом 326 человек, тяжелых – 100, на ИВЛ – 18.



10 июня губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе онлайн-конференции с бизнесом анонсировал дорожную карту по снятию коронавирусных ограничений. По его словам, на первом этапе, который может начаться уже с 15 июня, возобновится торговля мебелью и оказание бытовых услуг, за исключением работы салонов красоты. Планируется открыть парикмахерские, фотоателье и бани, а также разрешить доступ в библиотеки, научные учреждения, возобновить услуги каршеринга.

На втором этапе, который видят в конце июня,планируется открыть навигацию по рекам и каналам, но без питания на борту, летние кафе, парки при музеях и зоопарк.

На третьем этапе, в июле, могут возобновить работу салоны красоты по предварительной записи, фитнес-центры и бассейны. Но порядок может быть пересмотрен, в зависимости от эпидемиологической обстановки — или от того, как ее отразит официальная статистика.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

