Лисовец: Петербург достиг показателя в 50% свободных коек, но ограничения не снимаются из-за эпидситуации

Три тысячи коек в инфекционных стационарах Петербурга свободны по состоянию на 6 июля. Это необходимые для снятия ограничений больше 50 процентов, заявил в интервью «Петербургскому дневнику» председатель комитета по здравоохранению Смольного Дмитрий Лисовец.

Он объяснил методику подсчета: чтобы снимать ограничения, должны быть свободны минимум 50 процентов коек, но не от общего их количества, а учитывая только те, которые должны были быть развернуты до 28 апреля - 5393 места. Три тысячи в настоящее время свободны, при этом на пике эпидемии в городе перепрофилировали десятки больниц, коронавирусные пациенты заняли больше 11 тысяч мест.