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06.07.2020 20:03
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Лисовец: Петербург достиг показателя в 50% свободных коек, но ограничения не снимаются из-за эпидситуации

Три тысячи коек в инфекционных стационарах Петербурга свободны по состоянию на 6 июля. Это необходимые для снятия ограничений больше 50 процентов, заявил в интервью «Петербургскому дневнику» председатель комитета по здравоохранению Смольного Дмитрий Лисовец.

Он объяснил методику подсчета: чтобы снимать ограничения, должны быть свободны минимум 50 процентов коек, но не от общего их количества, а учитывая только те, которые должны были быть развернуты до 28 апреля - 5393 места. Три тысячи в настоящее время свободны, при этом на пике эпидемии в городе перепрофилировали десятки больниц, коронавирусные пациенты заняли больше 11 тысяч мест.

На вопрос о том, почему Петербург не переходит к следующим этапам снятия ограничений, Лисовец ответил, что правительство ориентируется на «эпидситуацию и решения Роспотребнадзора».

В том же интервью он сообщил об «иллюзии роста смертности» и готовности ко второй волне коронавируса.

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Комментарии (2)

Nerevar
Снимать надо ограничения вне зависимости от коек и этапов. Снимать нужно немедленно, здесь и сейчас.
Obseerv
Столько наговорил всего Лисовец, а основного так и не сказал: готова ли медицина к второму этапу снятия ограничений? Очередной хитро...ый
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