Глава комздрава Петербурга: Вирус опасен, и он пока не побежден. Город готовит новые койки под COVID-19

Петербург должен готовиться к возможной второй волне коронавируса. Как заявил 6 июля в интервью «Петербургскому дневнику» глава комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец, в городе «должен быть быстро мобилизуемый пул стационарных коек, превышающий количество заболевших».



При этом, по его словам, все больницы не должны ждать второй волны инфекции — многие могут вернуться к работе по основному профилю в ближайшее время. Если дальнейшего роста заболеваемости не произойдет, то с коронавирусом будут работать Боткинская больница для взрослых и Филатовская для детей. Однако в Смольном прорабатывают варианты и на случай ухудшения ситуации.

