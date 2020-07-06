Глава комздрава Петербурга: Вирус опасен, и он пока не побежден. Город готовит новые койки под COVID-19
Петербург должен готовиться к возможной второй волне коронавируса. Как заявил 6 июля в интервью «Петербургскому дневнику» глава комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец, в городе «должен быть быстро мобилизуемый пул стационарных коек, превышающий количество заболевших».
При этом, по его словам, все больницы не должны ждать второй волны инфекции — многие могут вернуться к работе по основному профилю в ближайшее время. Если дальнейшего роста заболеваемости не произойдет, то с коронавирусом будут работать Боткинская больница для взрослых и Филатовская для детей. Однако в Смольном прорабатывают варианты и на случай ухудшения ситуации.
«Вместе с тем работаем над увеличением коечных мощностей. Планируем строительство новой клиники Госпиталя для ветеранов войн, реконструкцию больниц в Колпино и Петродворце. Достигли договоренности о том, чтобы выкупить поликлинику ЛОМО. Ведется работа по расширению госпиталя в «Ленэкспо», — пояснил Лисовец.
Отметим, в Подмосковье временные госпитали уже начали разбирать.
«Главное, общество уже тоже понимает, что мы вступили в новый исторический этап — вирус опасен, и он пока не побежден. Не важно, в легкой или тяжелой форме протекает заболевание. Поэтому приметой времени должны стать новые стандарты индивидуальной защиты и новые правила социального поведения», — подытожил глава комздрава.