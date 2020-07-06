Пока в Петербурге растет заболеваемость коронавирусом, в Подмосковье начали разбирать временные госпитали
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с министрами и главами муниципалитетов, на котором отметил улучшающуюся ситуацию с COVID-19 в регионе.
«Мы подходим к тому, что начинаем разбирать временные госпитали в «Крокусе» и «Патриоте». Абсолютное большинство клиник снова оказывают плановую медицинскую помощь», — цитирует 6 июля заявление Воробьева РИА «Новости».
Ранее в областном Минздраве сообщали, что временные госпитали будут работать до конца июля, однако позже власти поменяли свое решение.
Московская область с начала пандемии уверенно занимала второе место по числу выявленных случаев за сутки, однако с июня в регионе идет постепенное снижение количества заболевших. Если 8 июня нашли почти 750 заразившихся, то сегодня, 6 июля, только 292.
В Петербурге, для сравнения, за последние сутки выявили 280 новых больных COVID-10, а с 30 июня «ковидная» статистика в городе ухудшается. В Роспотребнадзоре это объяснили тем, что петербуржцы стали ходить на массовые мероприятия и забыли про меры предосторожности. В городе также был открыт временный госпиталь в «Ленэкспо», а в июне губернатор Беглов рассказал, что часть коек в выставочном комплексе переоборудуют под больных средней тяжести. О возможном закрытии этого госпиталя ничего не сообщалось.