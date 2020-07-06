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06.07.2020 15:50
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Пока в Петербурге растет заболеваемость коронавирусом, в Подмосковье начали разбирать временные госпитали

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с министрами и главами муниципалитетов, на котором отметил улучшающуюся ситуацию с COVID-19 в регионе.

«Мы подходим к тому, что начинаем разбирать временные госпитали в «Крокусе» и «Патриоте». Абсолютное большинство клиник снова оказывают плановую медицинскую помощь», — цитирует 6 июля заявление Воробьева РИА «Новости».

Ранее в областном Минздраве сообщали, что временные госпитали будут работать до конца июля, однако позже власти поменяли свое решение.

Московская область с начала пандемии уверенно занимала второе место по числу выявленных случаев за сутки, однако с июня в регионе идет постепенное снижение количества заболевших. Если 8 июня нашли почти 750 заразившихся, то сегодня, 6 июля, только 292.

В Петербурге, для сравнения, за последние сутки выявили 280 новых больных COVID-10, а с 30 июня «ковидная» статистика в городе ухудшается. В Роспотребнадзоре это объяснили тем, что петербуржцы стали ходить на массовые мероприятия и забыли про меры предосторожности. В городе также был открыт временный госпиталь в «Ленэкспо», а в июне губернатор Беглов рассказал, что часть коек в выставочном комплексе переоборудуют под больных средней тяжести. О возможном закрытии этого госпиталя ничего не сообщалось.

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Комментарии (1)

Фонтанка, хватит уже стращать народ. Неужели вы думаете, что в Подмосковье все сидят дома или по квартирам? Да и больниц в Подмосковье тоже не так уж много. Всё подмосковье ездит работать в мск в набитых элях. Я пописана в фб на врачей сортировочного центра спб, Тяжелых пневмоний уже нет и рост пневмоний уменьшился.
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