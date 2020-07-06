Пока в Петербурге растет заболеваемость коронавирусом, в Подмосковье начали разбирать временные госпитали

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с министрами и главами муниципалитетов, на котором отметил улучшающуюся ситуацию с COVID-19 в регионе.



«Мы подходим к тому, что начинаем разбирать временные госпитали в «Крокусе» и «Патриоте». Абсолютное большинство клиник снова оказывают плановую медицинскую помощь», — цитирует 6 июля заявление Воробьева РИА «Новости».



Ранее в областном Минздраве сообщали, что временные госпитали будут работать до конца июля, однако позже власти поменяли свое решение.

