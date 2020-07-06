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06.07.2020 19:39
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«Иллюзия роста смертности». В Петербурге с коронавирусом связаны более 3500 летальных исходов

За полгода смертность в Петербурге выросла на 12,9 процента, «чистая» коронавирусная смерть зафиксирована в 1281 случае. Такие данные 6 июля привел председатель комитета по здравоохранению Смольного Дмитрий Лисовец.

Информация опубликована в интервью главы комитета изданию «Петербургский дневник». Лисовец отметил, что за первую половину 2020 года в городе умерло на 3915 человек больше, чем годом раньше. 90% этих случаев связаны с коронавирусом, однако лишь 1281 из них — смерть исключительно от COVID-19 (на момент публикации интервью в официальную статистику по Петербургу включены 1389 смертельных случаев). «2464 человека — это те, у кого COVID-19 был установлен в качестве сопутствующего заболевания или новая коронавирусная инфекция не была диагностирована лабораторно, но выявлена типичная клиническая картина вирусной пневмонии», — отметил Лисовец. От также добавил, что около 60% умерших кроме подтвержденного коронавируса имели сопутствующие заболевания.

По его словам, пик заболеваемости в городе пришелся на май — июнь, в какие-то дни «действительно умирает больше людей», патологоанатомическая экспертиза занимает много времени, а по выходным такие специалисты и вовсе не работают. «Возникает иллюзия роста смертности», — добавил Лисовец.

Как ранее писала «Фонтанка», в том же интервью он отметил, что город готовится ко второй волне заболевания и планирует увеличение коечных мощностей таким образом, чтобы она не «накрыла» все больницы.

За время пандемии в Петербурге коронавирусом заразились 25 816 человек, умерли 1389.

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Комментарии (1)

Вячеслав Рогожин
В общем, если мы хотим пересчитать российскую смертность на тот способ определения, который применяется в Европе, надо просто умножать минимум на три. Сейчас (официально) - где-то 1,6. Значит, не менее 4,8%
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