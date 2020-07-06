«Иллюзия роста смертности». В Петербурге с коронавирусом связаны более 3500 летальных исходов

За полгода смертность в Петербурге выросла на 12,9 процента, «чистая» коронавирусная смерть зафиксирована в 1281 случае. Такие данные 6 июля привел председатель комитета по здравоохранению Смольного Дмитрий Лисовец.



Информация опубликована в интервью главы комитета изданию «Петербургский дневник». Лисовец отметил, что за первую половину 2020 года в городе умерло на 3915 человек больше, чем годом раньше. 90% этих случаев связаны с коронавирусом, однако лишь 1281 из них — смерть исключительно от COVID-19 (на момент публикации интервью в официальную статистику по Петербургу включены 1389 смертельных случаев). «2464 человека — это те, у кого COVID-19 был установлен в качестве сопутствующего заболевания или новая коронавирусная инфекция не была диагностирована лабораторно, но выявлена типичная клиническая картина вирусной пневмонии», — отметил Лисовец. От также добавил, что около 60% умерших кроме подтвержденного коронавируса имели сопутствующие заболевания.