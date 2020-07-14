У городского здравоохранения закончились чудотворные пилюли. В июле темпы излечения упали в три раза по сравнению с динамичным периодом голосования и парада.

Петербург сбегал на поправку и опять захворал. Пациенты с COVID-19 перестали выздоравливать

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру«/Архив

Статистика выздоровлений имеет свойство быть управляемой и отличаться от реальной эпидкартины, считает президент Федерации анестезиологов и реаниматологов России Константин Лебединский. Росту заболеваемости мы обязаны не второй волне эпидемии, о которой тревожатся чиновники, а искусственной корректировке цифр.

За последние десять дней в Петербурге диагноз «здоров» получили 1890 человек, следует из доклада оперштаба по коронавирусу.

Фото: штаб по коронавирусу

За предыдущую декаду, с 23 июня по 2 июля, в Петербурге выздоравливали в три раза чаще — 5427 человек. Пик излечения пришелся на 30 июня и 1 июля — в эти дни темпы были просто ошеломительные.



Фото: штаб по коронавирусу

В Петербурге положительный баланс между выздоровлениями и новыми случаями COVID-19 наблюдался с 16 июня. В июле мы вернулись к тенденциям мая, на который, по оценкам председателя комитета здравоохранения Петербурга Дмитрия Лисовца, пришелся пик эпидемии.

Фото: скриншот/Яндекс

Завершенным случай лечения от COVID-19 по-прежнему считается при сдаче пациентом двух отрицательных тестов с разницей не менее суток. Эта методика не меняется с самого начала эпидемии. Но технически корректировать статистику выздоровлений возможно, сказал «Фонтанке» президент Федерации анестезиологов и реаниматологов России Константин Лебединский.

«Кривая выздоровлений имеет острые пики, — говорит профессор. — Это просто дни выписок, чисто техническое явление. Главврач стационара, допустим, знает, что завтра у него «ввозной» день, ему привезут новых пациентов. Значит, можно выписывать потоком тех, кто уже здоров. Людей можно было бы отпускать равномерно, но для больниц — это потеря оплаты по ОМС. Каждый койко-день — это деньги. Поэтому выписка идет пачками — накануне «ввозного» дня. Статистика выздоровлений связана не с реальными эпидемическими процессами, а с динамикой заполнения койки. Выписные документы необязательно готовятся в тот момент, когда приходит второй отрицательный тест».



Отсутствие пиков на кривой выздоровлений Петербурга в июле, возможно, связано с уменьшением стационарных пациентов. Председатель комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец сообщал о 50-процентном свободном коечном фонде, это около трех тысяч коек.

Уменьшение госпитализаций, в свою очередь, может быть связано с большей регистрацией легких случаев COVID-19, которые в возросшей статистике заболеваемости занимают основное место. Больше становится и выявленных случаев, и освобождаемых инфекционных коек.

«У меня впечатление, что рост числа заболевших связан с расширением тестирования, — говорит Константин Лебединский. — Наша медицинская администрация наконец увидела, что Петербург является лидером по летальности. Показатель 5,8 % — это очень много, тогда как почти вся страна не более 2 %. Чиновники прекрасно понимают, что одна из причин — длительное ограничение в тестировании. В результате с 29 июня число выявленных уверенно пошло вверх. Причем за счет, в основном, легких форм. То есть в Петербурге осознали: чтобы не пугать всю страну устрашающими цифрами летальности (соотношение смертей и выявленных случаев), нужно увеличивать знаменатель дроби. А до сих пор у нас легкие носители заболевали и выздоравливали безо всяких тестов на ковид. Если бы мы не корректировали статистику в начале эпидемии, у нас не было бы такого разрыва с Москвой, у которой график более реалистичный».

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Тестирование в Петербурге действительно увеличилось, посчитала «Фонтанка». В пиковом по заболеваемости мае в городе провели всего 295 656 тестов — в среднем по 9 500 в день. В июне — почти вдвое больше, 545 863, или 18 200 в день. Июльская динамика недалека — более 200 000 тестов, то есть 16 000 в день.

Фото: «Фонтанка.ру»

Губернатор Александр Беглов, впрочем, связал заболеваемость с беспечностью горожан, не выполняющих требования Роспотребнадзора, и призвал готовиться к самому сложному сценарию.

Мы не входим ни в какую вторую волну, считает Лебединский. Кривая выздоравливающих продублирует кривую заболеваний через несколько дней, прогнозирует он.

График вновь выявленных случаев имеет четкое «седло». Оно закончилось 29 июня, после чего пошел рост больных.

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«Кривая поправившихся должна дать такое же «седло» со сдвигом на среднюю продолжительность болезни. По моим расчетам, примерно с 15–20 июля будет увеличиваться количество выздоровевших», — предполагает Лебединский.

Глава медицинской рабочей группы при координационном совете Петербурга по коронавирусу Евгений Шляхто не стал комментировать падение выздоравливаемости.



«У меня нет таких данных. Количество выздоравливающих каждый день увеличивается, и выписка растет. У каждого своя правда, и каждому свое ближе», — загадочно сказал специалист.

В пресс-службе комитета здравоохранения накануне сообщили «Фонтанке», что постараются дать ответ попозже.

Петербург не одинок в снижении выздоравливаемости. В Ленобласти, например, отрицательная динамика наблюдается с 23 июня, а с 1 июля на полсотни новых больных приходится в четыре-пять раз меньше выздоровевших.

Фото: скриншот/Яндекс

«В Ленинградской области зафиксировано снижение случаев госпитализации пациентов с COVID-19. Число выздоровлений снизилось в соответствии с количеством госпитализации», — сообщили «Фонтанке» в правительстве региона.

С 23 июня по 1 июля в России выздоровели 66,5 тысячи человек — в среднем более 8 300 пациентов в сутки. Суточный прирост реконвалесцентов (переболевших) достигал 155 %, а 24 июня, в день парада Победы и канун голосования по поправкам, страна показала феноменальный результат — 12 393 выздоровевших. Сопоставимые цифры — 12 331 диагноз «здоров» — имеет еще один день, 26 мая. Он совпал с выступлением Владимира Путина, сообщившего о прохождении Россией пика эпидемии.

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В июле энергия целительства иссякла. К 13-му числу темп выздоровления снизился до 6 600 в сутки.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»