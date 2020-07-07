Арифметические подсчеты летальности после коронавируса в Петербурге в разы больше российской. Чиновники говорят — подсчет некорректен

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

В Петербурге за последний месяц летальность от коронавирусной инфекции превысила 14 процентов, следует из данных комитета здравоохранения. Это кратно превышает аналогичную статистику в Москве, в целом по России и мировые показатели. За последний месяц в Петербурге, по состоянию на 7 июля, подтверждена смерть 1045 человек при регистрации 7259 новых случаев заболевания COVID-19. Летальность составила 14,4 %. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за то же время в России зарегистрирована летальность на уровне 2,05 %. На 226 тысяч случаев пришлись 4635 летальных исходов. Почти четверть из них приходится на Петербург.



В Москве за тот же период зафиксирована летальность 3,46 % — в четыре раза ниже, чем в Северной столице. В комитете здравоохранения Петербурга «Фонтанке» не рекомендовали ориентироваться на статистику последнего месяца: «Вы сами знаете, что сейчас у нас в число подтвержденных смертей идут в том числе апрельские и майские смерти. Поэтому подсчет некорректен». Но если брать весь период пандемии, Петербург тоже будет невыгодно отличаться от страны и мира. Летальность с начала эпидемии составляет 5,51 % — 1437 смертей на 26 094 случая заражения. В Москве этот показатель равен 1,77 %, в России — 1,52 %. Темпы летального прироста в Петербурге выглядят удручающе даже на фоне мировых трендов. Летальность в США, например, составляет 4,37 %, на планете — 4,6. Эпидемиолог Антон Барчук сообщил «Фонтанке», что представление о месячной летальности официальные цифры могут и не дать. «Если считать месячную летальность, то нужно брать число умерших среди заболевших конкретно за этот месяц. При коронавирусе многие умирают через недели и даже месяцы после заболевания. Выборка за период пандемии будет корректнее, хотя тоже не очень точный показатель».

По словам Барчука, летальность сильно зависит от числа зарегистрированных случаев. Она тем ниже, чем больше проводится тестов и фиксируется количество заболевших с малыми симптомами и без них. Бывший главврач Боткинской больницы Алексей Яковлев считает, что Петербург пожинает плоды весенней инертности. «Я еще в марте говорил, что провальная работа Роспотребнадзора приведет к печальным последствиям. Есть очевидные вещи — прежде всего организационные проблемы, которые неправильно решались на начальной стадии. Я просил сделать хотя бы как в Москве. У чиновников было иное мнение. Петербург опоздал с мероприятиями месяца на два. Мы же тогда знали между собой, что в городе в день по 12 человек хоронили, когда вам рассказывали про пару летальных случаев». Летальность — показатель медстатистики, равный отношению числа умерших к общему числу зараженных. Выражается в процентах. Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец назвал иллюзией роста смертности высокие летальные показатели в городе.

Петербург неделю лидирует в регистрации летальных исходов, уверенно опережая Москву. 19 июня ученые Европейского университета в Петербурге рассказали, что они вместе со специалистами клиники «Скандинавия» в мае запустили популяционное исследование. Тестировали выборку жителей на антитела к новому коронавирусу. Как сообщал университет, число положительных тестов растет на каждой последующей неделе в период с 18 мая по 7 июня. «Согласно оценке с коррекцией на характеристики теста и неизбежную из-за самоотбора смещенность выборки, в Санкт-Петербурге антитела к вирусу найдены у 5,7% жителей в возрасте старше 18 лет», — говорится в сообщении. Это означает, что переболеть COVID-19 могли 200 тысяч человек. Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»