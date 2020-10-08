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08.10.2020 12:39
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Беглов: Заболеваемость выросла на 38% — открываем Ленэкспо

Губернатор Александр Беглов заявил о резком ухудшении эпидемиологической ситуации в Петербурге и об открытии из-за этого дополнительных стационаров для пациентов с коронавирусом.

«К сожалению, заболеваемость коронавирусом растет. За прошедшую неделю — почти на 38 процентов. На 21 процент увеличилось число госпитализаций, — написал градоначальник на своей странице в «ВКонтакте» 8 октября. — Сейчас с больными COVID-19 работают 13 стационаров. 12 октября вводим площадку Госпиталя ветеранов войн на Народной, 21, а также временный госпиталь в Ленэкспо».

По его словам, в Ленэкспо подготовили корпуса 5 и 5а для приема среднетяжелых больных: все койки оснащены кислородом, оборудована реанимация.

Беглов также рассказал, что совместно с Роспотребнадзором Смольный усилил мобильные бригады, проверяющие работу организаций. Из 1300 организаций, проверенных в первые четыре дня октября, у половины выявили нарушения. И снова призвал горожан соблюдать меры безопасности.

«В общественных местах, в транспорте маски и перчатки обязательны к использованию! Это вопрос безопасности и сохранения экономической активности города. Защитить себя и других несложно. Гораздо сложнее лечить достаточно коварную болезнь и восстанавливать силы после выздоровления», — заявил губернатор.

Напомним, что по состоянию на 8 октября в городе выявили еще 462 новых заболевших. Статистика по всей России приближается к антирекорду. А к январю в Петербурге может оказаться 50 тысяч больных коронавирусом при 13 тысячах коек.

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Комментарии (13)

67832738
Всё верно. Зачем наказывать нарушителей масочного режима когда ещё есть целый Ленэкспо.
asgard
Ленэкспо - это ЛЕПРОЗОРИЙ. Не дай Бог туда попасть с "подозрением на ковид", тогда болячка гарантирована. Что там вместо индивидуальных боксов? А, правильно - павильен!
Крюгер Брент
А ты разницу видишь? Метро ,как и общественный транспорт,это средства первой необходимости,и закрывают их только в случае введения ЧП.а вот кино и ыудкорты это ведь не обязательная,и закрыв их можно несколько сократить поток именно праздно шатающихся граждан,некоторые из которых бессимптомно больны .В принципе если их закроют,а также кабаки и фитнесы то особо никто этого не заметит,но процент заболевших однозначно снизится. Я лично не за радикальные меры,но минимальные надо предпринимать Я не думаю что читатели этого ресурса играют существенную роль в экономике и представляют крупный бизнес ,понесшие в результате этого миллиардные убытки,а так же ясно что власть как была беспомощной,так ей и осталась,и когда действительно будет 50к больных при 13 к коек,вот тогда и начнется настоящий коллапс,поэтому лучше до этого не доводить
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