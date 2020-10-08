Беглов: Заболеваемость выросла на 38% — открываем Ленэкспо

«К сожалению, заболеваемость коронавирусом растет. За прошедшую неделю — почти на 38 процентов. На 21 процент увеличилось число госпитализаций, — написал градоначальник на своей странице в «ВКонтакте» 8 октября. — Сейчас с больными COVID-19 работают 13 стационаров. 12 октября вводим площадку Госпиталя ветеранов войн на Народной, 21, а также временный госпиталь в Ленэкспо».

Губернатор Александр Беглов заявил о резком ухудшении эпидемиологической ситуации в Петербурге и об открытии из-за этого дополнительных стационаров для пациентов с коронавирусом.

По его словам, в Ленэкспо подготовили корпуса 5 и 5а для приема среднетяжелых больных: все койки оснащены кислородом, оборудована реанимация.

Беглов также рассказал, что совместно с Роспотребнадзором Смольный усилил мобильные бригады, проверяющие работу организаций. Из 1300 организаций, проверенных в первые четыре дня октября, у половины выявили нарушения. И снова призвал горожан соблюдать меры безопасности.

«В общественных местах, в транспорте маски и перчатки обязательны к использованию! Это вопрос безопасности и сохранения экономической активности города. Защитить себя и других несложно. Гораздо сложнее лечить достаточно коварную болезнь и восстанавливать силы после выздоровления», — заявил губернатор.

Напомним, что по состоянию на 8 октября в городе выявили еще 462 новых заболевших. Статистика по всей России приближается к антирекорду. А к январю в Петербурге может оказаться 50 тысяч больных коронавирусом при 13 тысячах коек.