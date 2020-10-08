В Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Статистика по всей России приближается к антирекорду

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает расти. По состоянию на 8 октября в городе выявили 462 новых заболевших, сообщает оперативный штаб.

По всей России число новых случаев приближается вплотную к майскому антирекорду. За прошедший день насчитали еще 11 493 случаев коронавируса. Новых заразившихся COVID-19 нашли во всех регионах. Первое место по ежедневному приросту удерживает Москва с 3323. Петербург остается на второй строчке.

Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщает о 29 488 обследованных на COVID-19 за сутки. Медицинское наблюдение необходимо для 2658 горожан. Общее число заболевших в городе составляет 46 093.