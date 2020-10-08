В Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Статистика по всей России приближается к антирекорду
Заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает расти. По состоянию на 8 октября в городе выявили 462 новых заболевших, сообщает оперативный штаб.
По всей России число новых случаев приближается вплотную к майскому антирекорду. За прошедший день насчитали еще 11 493 случаев коронавируса. Новых заразившихся COVID-19 нашли во всех регионах. Первое место по ежедневному приросту удерживает Москва с 3323. Петербург остается на второй строчке.
Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщает о 29 488 обследованных на COVID-19 за сутки. Медицинское наблюдение необходимо для 2658 горожан. Общее число заболевших в городе составляет 46 093.
С начала пандемии в России зафиксировали 1 260 112 случаев COVID-19. Это четвертый результат в мире после Бразилии (более 5 миллионов), Индии (6,8 миллиона) и США (7,6 миллиона). Большинство заболевших россиян (1 002 329) смогли вылечиться. Летальных исходов в стране зафиксировали 22 056.