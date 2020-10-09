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09.10.2020 11:38
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Волонтёры отправляются в «Ленэкспо» на помощь медикам

Волонтёры акции #МыВместе приступят 12 октября к работе во временном госпитале в «Ленэкспо».

«Некоторые добровольцы имеют медицинское образование, поэтому в их задачи будет входить оказание помощи младшему медицинскому персоналу по уходу за больными, а также оказание психологической помощи и поддержки пожилых людей, организация их досуга», — сообщили 9 октября в комитете по молодёжной политике.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

Волонтёры будут работать в две смены — по 5 человек в смену (каждая смена 6 часов). Прежде чем приступить к работе, все молодые люди прошли инструктаж и обучение. Все добровольцы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными костюмами, рассчитанными на 12 часов, подчеркнули в комитете.

Напомним, выставочный комплекс «Ленэкспо» с 12 октября вновь начнёт принимать пациентов с коронавирусом. В пятом павильоне подготовлены 295 коек для тяжёлых и среднетяжёлых пациентов, ещё 2154 койки в других корпусах предназначены для тех, у кого заболевание протекает в лёгкой форме. Во временном госпитале будут работать 40 врачей и 120 медработников, которым будут помогать волонтёры.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

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Комментарии (3)

Yksy
Не совсем поняла идею - люди с медицинским образованием будут помогать младшему медперсоналу, который по идее медицинского образования вообще не имеет, это санитары.
Vodjatel
Страна мильярдеров и добровольцев)
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