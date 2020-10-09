Волонтёры отправляются в «Ленэкспо» на помощь медикам
Волонтёры акции #МыВместе приступят 12 октября к работе во временном госпитале в «Ленэкспо».
«Некоторые добровольцы имеют медицинское образование, поэтому в их задачи будет входить оказание помощи младшему медицинскому персоналу по уходу за больными, а также оказание психологической помощи и поддержки пожилых людей, организация их досуга», — сообщили 9 октября в комитете по молодёжной политике.
Волонтёры будут работать в две смены — по 5 человек в смену (каждая смена 6 часов). Прежде чем приступить к работе, все молодые люди прошли инструктаж и обучение. Все добровольцы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными костюмами, рассчитанными на 12 часов, подчеркнули в комитете.
Напомним, выставочный комплекс «Ленэкспо» с 12 октября вновь начнёт принимать пациентов с коронавирусом. В пятом павильоне подготовлены 295 коек для тяжёлых и среднетяжёлых пациентов, ещё 2154 койки в других корпусах предназначены для тех, у кого заболевание протекает в лёгкой форме. Во временном госпитале будут работать 40 врачей и 120 медработников, которым будут помогать волонтёры.