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21.10.2020 23:25
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Смольный: В Петербурге госпитализируют по 527 человек в сутки, но «Ленэкспо» пока не нужен

Аппарат вице-губернатора Олега Эргашева ответил, почему у «торжественно открытого» временного госпиталя в «Ленэкспо» не оказалось медицинской лицензии, и оттуда съехали медики и волонтеры. По его словам, пока в нём нет необходимости.

«Сегодня развернуто 6165 коек, свободны 938 – это примерно 13%. Госпитализация сегодня, например, составила 527 человек, выписаны 368. Кроме того, 19 октября была открыта перепрофилированная под прием коронавирусных пациентов Николаевская больница на 350 пациентов, планируется выделить еще койки в Мариинской больнице. Поэтому мы исходили из того, что сначала надо задействовать перепрофилированные медицинские учреждения, а затем уже запускать временный госпиталь в «Ленэкспо», - заявили в аппарате Эргашева 21 октября «Петербургскому дневнику».

В аппарате вице-губернатора также опровергли информацию о том, что персонал госпиталя в «Ленэкспо» распущен на другие места работы

«Там не надо никого распускать, потому что они и не начинали работать. Пациентов там пока не было. Эпидситуация позволила обойтись пока без «Ленэкспо». А держать там персонал просто так не имеет смысла, – уточнили в администрации. - Проблема с нехваткой коек оказалась не столь актуальна, как предполагали. Все зависит от эпидситуации. Она может измениться завтра – как в одну, так и в другую сторону».

Заявление стало реакцией на материал «Фонтанки» о том, что презентованный городскими властями две недели назад госпиталь «Ленэкспо», построенный за 840 млн рублей, опустел. Оборудованные тысячей коек павильоны оказались не лицензированы для медицинской деятельности.

Отметим, об эпидситуации сегодня высказался и сам вице-губернатор Олег Эргашев — снижения заболеваемости он ждет не раньше января.

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Комментарии (3)

Алекс99
Помнится мне, еще пару дней назад здесь на Фонтанке был материал о том, что в городе остались незаполненными немногим больше 1000 ковидных коек. Госпитализируют, стало быть, по 527 человек в сутки. Что-то у меня не бьётся эта информация с расчетами Смольного.
pregatus
Ну конечно пока все койки не забьют до отказа, заболеваемость не подумают как снизить.
260618801
С местами для рядовых больных в больницах и раньше было не всё хорошо, а что сейчас, после "перепрофилирования" даже страшно подумать. Хорошо бы смольнинским чиновникам там побывать, если не в качестве пациентов, то хотя бы на экскурсии.
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