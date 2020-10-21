Вице-губернатор Эргашев объяснил рост смертности от коронавируса и ждет «непредсказуемой ситуации»
Рост смертности от коронавируса в Петербурге объясняется тем, что сейчас горожане чаще болеют COVID-19 в тяжелой форме. Об этом вечером 21 октября заявил вице-губернатор Олег Эргашев в эфире телеканала 78.
Он напомнил, что изначально госпитализировали практически всех заболевших, однако с июля-августа легких больных начали лечить на дому.
«У нас возросла суточная летальность, начиная с июля- августа. Это говорит о том, что пациенты максимально долго держатся на дому, пытаются чувствовать себя хорошо, и на 6-7 день вызывают скорую», - подчеркнул Эргашев. К этому моменту может развиться тяжелая реакция имунной системы, в результате в стационары люди попадают уже в крайне тяжелом состоянии.
Эргашев также подтвердил, что власти видят «довольно стремительный» рост заболеваемости COVID-19.
«Наложение ОРВИ, гриппа пока нет, но если возникнет ситуация, когда будет микс грипп и короны, то ожидается непредсказуемая ситуация. Подъём довольно стремительный. За последние две недели коэффициент довольной значимый, мы должны готовиться к тому, что рост будет продолжаться в течение нескольких недель. Мы повторяем ситуацию, которая была в мае—июне», - подчеркнул вице-губернатор Петербурга.
При этом, по словам Эргашева, на спад заболеваемость должна пойти к январю. 21 октября в Петербурге выявили 684 новых случая заражения коронавирусом — рекорд в 695 был зафиксирован накануне.