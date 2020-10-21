Вице-губернатор Эргашев объяснил рост смертности от коронавируса и ждет «непредсказуемой ситуации»

Рост смертности от коронавируса в Петербурге объясняется тем, что сейчас горожане чаще болеют COVID-19 в тяжелой форме. Об этом вечером 21 октября заявил вице-губернатор Олег Эргашев в эфире телеканала 78.



Он напомнил, что изначально госпитализировали практически всех заболевших, однако с июля-августа легких больных начали лечить на дому.



«У нас возросла суточная летальность, начиная с июля- августа. Это говорит о том, что пациенты максимально долго держатся на дому, пытаются чувствовать себя хорошо, и на 6-7 день вызывают скорую», - подчеркнул Эргашев. К этому моменту может развиться тяжелая реакция имунной системы, в результате в стационары люди попадают уже в крайне тяжелом состоянии.

