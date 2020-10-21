Демократы в США приветствуют Трампа. Президент готов провести «немедленные переговоры» с Москвой по ядерному оружию

«Я приветствую новость о том, что администрация Трампа приняла позицию демократов по контролю над стратегическими вооружениями», — цитирует оппонента Трампа « Интерфакс » в среду, 21 октября.

Сенатор Боб Менендес от Демократической партии США (с 2014 года ему закрыт въезд в РФ из-за ситуации вокруг Крыма. — Прим. ред.) заявил, что приветствует решение администрации президента Дональда Трампа о готовности оперативно продлить договор с Россией про взаимное сокращение арсеналов развёрнутых ядерных вооружений (ДСНВ).

Вместе с тем в заявлении Менендеса на сайте комитета сената по международным делам, высказывается сожаление, что решение является временной мерой, которое «не сможет обеспечить соблюдение Россией условий соглашения с помощью надежных механизмов проверки».

Ранее в госдепартаменте США заявили о готовности немедленно провести переговоры с РФ для устранения разногласий по соглашению. «Мы ценим, что РФ готова попытаться достигнуть прогресса по теме контроля над вооружениями. США готовы немедленно провести встречу, чтобы согласовать подлежащее верификации соглашение. Мы надеемся, что Россия даст своим дипломатам полномочия, чтобы сделать это», — цитирует «Интерфакс» заявление представителя госдепа Моргана Ортагуса.

Во вторник днём, 20 октября, МИД России заявил, что Москва готова принять предложение США о заморозке боезарядов на один год, на время разработки нового договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

«Эта позиция может быть реализована строго и исключительно при том понимании, что «заморозка» боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США», — сказано в заявлении МИД РФ. В тот же день The Wall Street Journal сообщила, что Россия и США вскоре могут заключить соглашение по контролю над вооружениями.