Американские СМИ сообщают о подготовке испытаний «Буревестника»

Американские СМИ сообщают о вероятной подготовке испытаний «Буревестника» в РФ, CNN со ссылкой на спутниковые снимки компании Planet Labs 20 октября пишет о том, что они могут возобновиться на арктическом архипелаге Новая Земля.

«Новые спутниковые снимки, полученные CNN, показывают, что Россия готовится возобновить испытательные полеты своей крылатой ракеты с ядерной установкой на ранее демонтированном стартовом полигоне недалеко от полярного круга», — пишет CNN.

Американские эксперты проанализировали фото, сделанные в сентябре близ населенного пункта Паньково и пришли к выводу, что на полигоне, который ранее якобы уже использовался для испытаний «Буревестника», наблюдается повышенная активность.

«Активность и новые строительные работы указывают на возможность возобновления испытаний крылатой ракеты «Буревестник», — отметили в докладе эксперты Майкл Дуйтсман и Джеффри Льюис из Миддлберийского института международных исследований, добавив: на изображениях видно, что Россия восстановила стартовую площадку на площадке, где обнаружено« большое количество транспортных контейнеров на двух опорных площадках, включая вероятное здание для проверки ракет ».

При этом CNN подчеркивает, что «Буревестник», судя по всему, не испытывали с 2018 года, при этом оно уверяет, что Россия провела как минимум один испытательный полет крылатой ракеты с ядерным двигателем с того же места недалеко от Полярного круга в ноябре 2017 года. «Новые спутниковые снимки показывают, что эта пауза завершена», — добавили эксперты.

«Два американских официальных лица заявили CNN, что в курсе о том, что Россия готовится к испытанию ракет», — отмечает телеканал.

CNN констатирует, что информация о возможной подготовке к испытаниям «Буревестника» появилась в период, когда Вашингтон и Москва обсуждают вопрос продления СНВ-3.