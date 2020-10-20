WSJ: Россия и США вскоре могут заключить соглашение по контролю над вооружениями

Россия и США могут на год заморозить число ядерных боезарядов в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.



«Теперь, когда российская сторона согласилась на замораживание боеголовок, я не понимаю, почему мы не можем решить оставшиеся вопросы в ближайшие дни», — сообщил 20 октября The Wall Street Journal источник в американской администрации.

Собеседник газеты уверен, что стороны близки к соглашению, которое заморозит количество ядерных боеголовок с каждой стороны и продлит новый договор СНВ на год.