WSJ: Россия и США вскоре могут заключить соглашение по контролю над вооружениями
Россия и США могут на год заморозить число ядерных боезарядов в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
«Теперь, когда российская сторона согласилась на замораживание боеголовок, я не понимаю, почему мы не можем решить оставшиеся вопросы в ближайшие дни», — сообщил 20 октября The Wall Street Journal источник в американской администрации.
Собеседник газеты уверен, что стороны близки к соглашению, которое заморозит количество ядерных боеголовок с каждой стороны и продлит новый договор СНВ на год.
МИД России ранее заверил, что Россия готова взять на себя обязательство о заморозке ядерных боезарядов. Президент России Владимир Путин уже предлагал продлить действующий договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений без всяких условий на год.
Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан 8 апреля 2010 года в Праге и рассчитан на 10 лет с возможным продлением на пять лет по взаимной договоренности сторон. Соглашение определяет параметры взаимного сокращения арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений: ядерных боезарядов — до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.