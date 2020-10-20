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20.10.2020 17:00
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WSJ: Россия и США вскоре могут заключить соглашение по контролю над вооружениями

Россия и США могут на год заморозить число ядерных боезарядов в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

«Теперь, когда российская сторона согласилась на замораживание боеголовок, я не понимаю, почему мы не можем решить оставшиеся вопросы в ближайшие дни», — сообщил 20 октября The Wall Street Journal источник в американской администрации.

Собеседник газеты уверен, что стороны близки к соглашению, которое заморозит количество ядерных боеголовок с каждой стороны и продлит новый договор СНВ на год.

МИД России ранее заверил, что Россия готова взять на себя обязательство о заморозке ядерных боезарядов. Президент России Владимир Путин уже предлагал продлить действующий договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений без всяких условий на год.

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан 8 апреля 2010 года в Праге и рассчитан на 10 лет с возможным продлением на пять лет по взаимной договоренности сторон. Соглашение определяет параметры взаимного сокращения арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений: ядерных боезарядов — до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.

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