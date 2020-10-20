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20.10.2020 13:30
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Российская сторона готова принять условия США для продления ДСНВ. Америка предлагает «заморозить» ядерное оружие

Россия согласна на «заморозку» ядерного арсенала в случае продления договора между РФ и США по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений — СНВ-III, заявил 20 октября МИД РФ.

«Россия предлагает продлить ДСНВ (Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений) на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. Эта позиция может быть реализована строго и исключительно при том понимании, что «заморозка» боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США», — пишет МИД РФ.

Также российское ведомство отметило, что Россия не получила от США официального ответа на предложение Владимира Путина о продлении ДСНВ, СНВ-lll на год. МИД лишь видел «отдельные комментарии американских официальных лиц в соцсетях».

16 октября Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза предложил продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) без дополнительных условий на 1 год.

Однако совет нацбезопасности США 16 октября отверг предложение Путина продлить на год без обсуждения действие СНВ-3. Но американская сторона напомнила, что ранее Вашингтон предложил Москве продление СНВ-3 на один год с учетом того, что стороны заморозят свои ядерные арсеналы.

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан 8 апреля 2010 года в Праге и рассчитан на 10 лет с возможным продлением на пять лет по взаимной договоренности сторон. Соглашение определяет параметры взаимного сокращения арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений: ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц.

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Комментарии (1)

Pilat
Насколько я понял господ из США, они выдвигают не такое условие.
Они требуют, чтобы РФ заморозила свои ядерные заряды.
Свои они морозить не собирались.
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