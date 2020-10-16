В начале заседания Совбеза Путин спросил главу МИД Сергея Лаврова, как продвигается диалог с США по перезаключению договора. Тот ответил, что есть шанс, что после 4 февраля 2021-го не будет вообще никакого соглашения.



«Это было бы в высшей степени печально, если бы договор вообще прекратил существование и не был бы замещен другим основополагающим документом подобного рода... В этой связи у меня есть предложение, а именно — продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода, с тем чтобы не оставить и наши страны, и все государства мира, которые заинтересованы в сохранении стратегической стабильности, без такого фундаментального документа, как Договор о стратегических наступательных вооружениях», — подчеркнул в ответ Путин.

