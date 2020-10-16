Путин предложил продлить договор СНВ-3 с США «хотя бы на год» безо всяких условий
Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ 16 октября предложил продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) безо всяких условий на год.
В начале заседания Совбеза Путин спросил главу МИД Сергея Лаврова, как продвигается диалог с США по перезаключению договора. Тот ответил, что есть шанс, что после 4 февраля 2021-го не будет вообще никакого соглашения.
«Это было бы в высшей степени печально, если бы договор вообще прекратил существование и не был бы замещен другим основополагающим документом подобного рода... В этой связи у меня есть предложение, а именно — продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода, с тем чтобы не оставить и наши страны, и все государства мира, которые заинтересованы в сохранении стратегической стабильности, без такого фундаментального документа, как Договор о стратегических наступательных вооружениях», — подчеркнул в ответ Путин.
Он попросил Лаврова в ближайшее время сформулировать эту позицию для «американских партнеров» и получить от них «внятный ответ». Ранее глава МИД РФ заявлял, что не видит перспектив подписания СНВ-3. Он подчеркивал, что если США хотят включить в сделку тактические ядерные вооружения, то им следует забрать свои ракеты из Европы. При этом спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли говорил, что американцы считают, что договор в нынешнем виде более выгоден России.
Договор о СНВ-3 был подписан экс-президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году. Он вступил в силу в феврале 2011 года и истекает в феврале 2021 года.