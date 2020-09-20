Спецпосланник Трампа: Нельзя снимать ногу с педали при продлении ДСНВ с Россией. Нам удобнее модернизировать ядерное оружие без договора

«Мы собираемся провести модернизацию наших ядерных сил. Россия в основном закончила свою модернизацию своего ядерного арсенала. Мы свою только начинаем. И мы будем чрезвычайно рады продолжить ее без ограничений, предусматриваемых ДСНВ»,— сказал он.

США не видят ничего страшного в том, что российско-американский Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может быть не продлен. Об этом 20 сентября в интервью «Коммерсанту» заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

ДСНВ истекает в феврале 2021 года, Россия предлагала его продление на пять лет. Биллингсли заявил, что американские власти считают, что договор более выгоден РФ, чем США. По его словам, Вашингтон будет готов продлить соглашение только если в ближайшие месяцы президенты двух стран примут заявление, в котором обозначат контуры нового договора, который заменит ДСНВ. Пока же США предполагает продлить договор на меньший срок, чем пять лет.



«Мы предложили более короткий период времени (чем предложение России — прим. ред.). Нам нельзя снимать ногу с педали, как говорится, нам нужно вплотную заняться составлением следующего соглашения. Поэтому пока мы думаем о более коротком периоде времени», - подчеркнул Биллингсли.



Продолжительность этого срока зависит от «гибкости поведения руководства России», уточнил он.

