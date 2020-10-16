Совет нацбезопасности США 16 октября отверг предложение Путина продлить на год без обсуждения действие СНВ-3, такое предложение президента России Владимира Путина о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) без дополнительных условий — «бесперспективная идея», заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в Twitter.

Совет нацбезопасности США отверг предложение Путина продлить на год без обсуждения действие СНВ-3

О'Брайен напомнил, что ранее Вашингтон предложил Москве продление СНВ-3 на один год с учетом того, что стороны заморозят свои ядерные арсеналы. По словам советника, такое решение было бы выгодным для обеих стран.

«Мы считали, что русские готовы принять это предложение…Сегодняшний ответ президента Путина продлить ДСНВ без заморозки ядерных арсеналов — бесперспективная идея… Мы надеемся, что Россия пересмотрит свою позицию до того, как разразится дорогостоящая гонка вооружений», — сказал О'Брайен.

Он подчеркнул, что США серьезно относятся к контролю над вооружениями, который должен обеспечить безопасность всего мира.