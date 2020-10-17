«Путин списал Трампа». США отказались от предложения Кремля продлить ограничения на ядерные ракеты хотя бы на год

Вашингтон официально отклонил предложение Владимира Путина о продлении действия договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) минимум на один год без дополнительных условий. Инициатива обречена на провал, заявил советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен, сообщает 17 октября DW. О'Брайен подчеркнул, что США предлагали продлить договор в обмен на замораживание ядерных потенциалов двух стран на год. «Это было бы победой для обеих сторон, и мы считали, что русские готовы принять это предложения, когда я встречался со своим коллегой в Женеве», — отметил советник Трампа по нацбезопасности.

В то же время О'Брайен пригрозил дорогостоящей гонкой вооружений, если Россия не вернется за стол переговоров. «Соединенные Штаты серьезно относятся к контролю над вооружениями, который обеспечит безопасность всего мира. Мы надеемся, что Россия пересмотрит свою позицию до того, как начнется дорогостоящая гонка вооружений», — цитирует DW высокопоставленного сотрудника администрации президента США.

Фото: фото с сайта kremlin.ru

16 октября на заседании Совбеза РФ Владимир Путин предложил продлить договор СНВ-3 безо всяких условий на год, после того, как глава МИД Сергей Лавров сообщил, что есть шанс, что после 4 февраля 2021-го (дата окончания действия договора. — Прим. ред.) не будет вообще никакого соглашения.

«Это было бы в высшей степени печально <…> у меня есть предложение — продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода, с тем чтобы не оставить и наши страны, и все государства мира, которые заинтересованы в сохранении стратегической стабильности, без такого фундаментального документа, как Договор о стратегических наступательных вооружениях», — предлагал Путин в пятницу.



13 октября спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявлял, что США и Россия достигли принципиального согласия о продлении договора, но с оговоркой заморозить ядерные арсеналы и верифицировать все ядерные заряды, так как Россия «постоянно нарушает условия договора». 14 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит перспектив продления договора о СНВ «на основе ультиматума».

Происходящее — следствие того, что Кремль больше не воспринимает Трампа как договороспособного партнёра, пояснил «Фонтанке» непосредственный участник подготовки первых договоров о ядерном разоружении между СССР и США Павел Палажченко.

«Путин списал Трампа, поэтому отказывается от продления. В принципе, можно было бы какую-нибудь филькину грамоту о будущих переговорах приложить к продлению, нам это даже выгодно было бы. Так что решение не совсем понятное. Но оно как бы подводит итог российско-американских отношений при Трампе. Вопреки ожиданиям тех, кто радовался избранию Трампа, они, я бы сказал, потерпели крушение», — комментирует ситуацию дипломат и многолетний переводчик Михаила Горбачёва.



О том, что договорённости по ядерному оружию в современной реальности рискуют быть утрачены без поиска диалога между Москвой и Вашингтоном, Павел Палажченко говорил «Фонтанке» ещё в феврале 2019 года, когда шла речь о прекращении действия договора о ракетах малой и средней дальности (РСМД), базового договора о ядерном разоружении двух сверхдержав.

22 сентября Путин на заседании Генассамблеи ООН призвал США к сдержанности в развёртывании новых ракетных систем, отметив, что «Россия объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться Соединённые Штаты Америки».

Причины неприемлемости предложений США по ядерным вооружениям в начале октября «Фонтанке» объяснял эксперт по российско-американским отношениям, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

