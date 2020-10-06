Коронавирус убил Трампа. Политически



— Дмитрий Вячеславович, Трамп «прятался» после провальных дебатов или, наоборот, «замораживал успех», сидя в кустах?



— Скорее первое. Дебаты для него не были успешными. Трампу не удалось достичь главного — вывести из себя Байдена. Заставить демократа опозориться, сказав глупость. Продемонстрировать Байдена в качестве дряхлого и недееспособного старика. Байден держался совершенно уверенно, эмоционально бойко, вполне оппонировал Трампу и даже переходил в контратаки. И главное — не сказал ничего такого, что могло бы его опозорить, свидетельствовать о его неадекватности. И надежда, что дебаты позволят Трампу сократить своё отставание от Байдена, пока провалилась. Теперешнее инфицирование Трампа коронавирусом, я думаю, мощно вывело его из психологического равновесия и ввергло в депрессию. Во-первых, его заболевание дискредитирует его лично. Ведь он в течение многих месяцев говорил, что коронавирус — это вообще очень преувеличенная проблема. Что его не стоит бояться, что он исчезнет сам собой. Он издевался над Байденом по поводу ношения маски. Сам демонстративно маску не носил. И вот заболел коронавирусом! Причём, как стало известно уже в выходные, его состояние вызывало серьёзные вопросы у медиков. И до сих пор они говорят, что Трамп не выздоровел. Была проблема его жизни. Это само по себе бьёт по авторитету Трампа, дискредитирует его в глаза его избирателей. Во-вторых, Трамп связывал очень большие надежды с личным участием, личным руководством предвыборной борьбой в последние недели и дни перед выборами, в рамках дебатов и предвыборных митингов. Он возлагал большие надежды на личное предвыборное публичное действие. Вообще, митинги по стране в США — один из главных инструментов ведения кампании Трампом. Он умеет лично зажигать толпу. А сейчас это стало невозможно. То же самое дебаты в очном формате. У него оставалась надежда, что в ходе следующих раундов прямых дебатов ему удастся доказать своё физическое превосходство над Байденом. Это ведь один из его аргументов в борьбе с Байденом. Что здоровье Трампа крепче, чем у Джо. И сейчас это не получается совсем. Очевидно, что он, хоть и вернулся в Белый дом, не сможет дебатировать 15 октября. И сам факт того, что он заболел, не позволяет ему дальше бравировать своей физической силой. Думаю, что с этим связано провисание Трампа сейчас.



— Всё-таки коронавирус — классный помощник демократов! Тройной удар. Первый — по Трампу-экономисту, ведь до пандемии экономика США росла…



— Абсолютно согласен. Коронавирус эти достижения уничтожил. И многим показалось, что ещё весной коронавирус уничтожил шансы Трампа на переизбрание. И сейчас шансы на переизбрание минимальны. Именно COVID-19 обрушил экономику США, а это было главным козырем Трампа в ходе этой борьбы. Это был главный предмет гордости бизнесмена, который стал президентом.



— Второй удар — #BlackLivesMatter на рубеже весны и лета?



— Коронавирус не сам создал это, но дал благоприятную среду для тех массовых протестов. Недовольство действиями Трампа весной, рост безработицы, насилие полиции, — всё это вместе подтолкнуло людей к тому, чтобы выйти на улицы. И это напряжение политически оказалось выгодным именно демократам. И дальше коронавирус привёл к тому, что мы наблюдаем с голосованием по почте, которое уже там идёт…



— И это крайне напрягает Дональда Трампа. На дебатах он несколько раз сказал про то, что якобы бюллетени с его именем уже выбрасывают в урны…



— Да. Он не только поэтому переживает. И не случайно переживает. Многие из тех, кто боится коронавируса, будут голосовать по почте, а этот механизм способен очень сильно увеличить явку среди антитрамповского электората. Это сами демократы, умеренные, центристы. Многие из них просто не дошли бы до избирательных участков ногами. Особенно опасаясь заражения. А тут какие проблемы? Заполнил бюллетень, послал по почте. Из дома даже выходить не надо! Практически как интернет-голосование. И Трамп правильно опасается. Явка почтой повышает явку его противников.



— Это как можно в цифрах взвесить?



— На момент дебатов первого раунда проголосовало чуть менее миллиона американцев по почте. И это больше, чем за месяц до даты голосования! В стране примерно 320 миллионов человек. За 30 дней проголосовал миллион. И голосование будет продолжаться аж до 10 ноября. То есть ещё неделю после даты национального голосования. Сама по себе схема выборов беспрецедентная. Это может привести к серьёзной нестабильности с непризнанием итогов выборов.



— Получается, что когда на дебатах Байден заявил, что в любом случае признает итоги выборов, он бравировал? Он уже тогда знал, что выиграет именно он? Ещё до того, как Трамп слёг, он знал исход.



— Можно и так сказать. Байден не сомневается в своей победе. Он потому и говорит, что признает выборы. И он уверен, что победит с достаточно большим отрывом голосов.



— Ещё весной аналитик Андрей Илларионов нам прямо заявлял, что демократы не остановятся ни перед чем ради политического убийства Трампа. Вплоть до реальной гражданской войны. Как раз был разгар протестов. Коронавирус оказался круче «войны»?



— До коронавируса демократы проигрывали однозначно. И они на самом деле чуть было не начали гражданскую войну. Тут Илларионов абсолютно прав. #BlackLivesMatter — это и есть во многом политическая гражданская война. И к тому же криминальная гражданская война. С погромами. Коронавирус же сдвинул баланс на чаше весов в пользу Байдена. И дальше мы можем говорить, что скорее Трамп пойдёт на непризнание итогов выборов. Он может заявить о массовых фальсификациях по почте. Всё будет зависеть от цифр. Если разрыв будет большой, то и Трамп признает выборы. А вот если разрыв будет минимальным, то здесь возможны варианты.



— Заметьте, мы не то чтобы стремились, но подошли к моменту, который любят фанаты конспирологий. Байден — Китай — дружба — коронавирус — Трамп в больнице. Улыбающийся Си Цзиньпин потирает руки вместе с улыбающимся Байденом?



— Я не думаю, что, конечно же, данный вирус специально был создан, чтобы не переизбрать Трампа. (Смеётся.) Что его придумали для победы выгодного Китаю президента США. Слишком конспирологическая конспирология. Но по факту — да. Коронавирус почти обнулил перспективы переизбрания Трампа. Почему я не верю в эту конспирологию, но верю в последствия коронавируса? Байден не прекратит конфронтацию с Китаем. Об этом говорят уже все, включая внешнеполитических советников и помощников Байдена. В случае избрания президентом, конфронтация с Китаем будет продолжена. Причём она будет даже оптимизирована. Китай, который действительно рассчитывал на смягчение противостояния со Штатами в случае победы Байдена, что отношения удастся вернуть хотя бы к обамовским временам, очень жёстко разочаруется. Примерно так, как разочаровались мы спустя некоторое время после инаугурации Трампа. У нас тоже все ждали нормализации, а стало только хуже. Думаю, что Китай в этом смысле переживёт примерно такой же момент с Байденом.



— Тут главное, чтобы демократы сами справились с коронавирусом, который им так помог, и, как они говорят, с которым не совладал Трамп. Насколько коронавирус проблема для Байдена, если дальше президент он?



— Если одновременно с возможной победой Байдена демократы укрепят свои позиции в Конгрессе, то на какое-то время эффективность государственного управления в США повысится. Во-вторых, администрация Байдена будет более успешно и эффективно взаимодействовать с демократическими губернаторами, конечно же. Что совсем не получалось у Трампа.



— Коронавирусу на систему госуправления и расклада сил в Конгрессе глубоко наплевать.



— Я говорю, что при Байдене очевидно будет хотя бы порядок в системе, сигналы будут более синхронизированными. В ситуации, когда губернаторы говорят: давайте носить маски, соблюдать карантины, а президент говорит, что это всё фигня, а карантин не нужен, население дезориентировано. Эффективность борьбы с тем же вирусом неочевидная. Другое дело, что сама по себе проблема раскола в обществе не решится. Останутся же республиканские губернаторы. Придёт их очередь вставлять палки в колёса президентской администрации Байдена. Если администрация Байдена пойдёт на более жёсткий карантин, то будет ещё больший удар по экономике, ещё больше вырастет безработица, чем это было при Трампе минувшей весной. И это точно аукнется уже на промежуточных выборах 2022 года для демократов. На мой взгляд, республиканцы тогда возьмут Конгресс обратно под свой контроль. Выборы в Конгресс у них каждые два года.



— По вашим словам, победа Байдена — вопрос решённый. Но что говорят рейтинги?



— Я не говорил, что я не сомневаюсь. Я говорю, что вероятность победы Байдена гораздо выше, чем у Трампа. Лично я ставлю 65% на 35% в пользу Байдена, именно после того, как Трамп заболел. До его болезни я бы дал 55% на 45%. А рейтинги пока остаются прежними. Байден опережает Трампа примерно на 7,5–8% по стране в целом. И примерно на 3% в колеблющихся штатах. Оставшийся месяц до выборов был необходим Трампу, чтобы сократить своё отставание в колеблющихся штатах. И, кстати говоря, когда Трамп начал проводить митинги, ему удалось в некоторых колеблющихся штатах сократить отставание от Байдена до 1,5%. Это было крайне важно для него. Самая большая слабость его сейчас — невозможность хамить Байдену напрямую. Он не может зажигать толпу на стадионах, как он привык. Как он это делал сейчас, как он это делал в 2016 году.



— Он, кстати, на дебатах отмечал, что вернул людям футбол. И теперь ясно, что он совсем не о спорте говорил.



— Ну конечно.



— Что сейчас известно про его самочувствие? Судя по твиттеру, он уже отнюдь не болен. Пулемётная активность.



— Естественно. Он вживую же не может. Компенсирует этот вид дипломатии, как умеет. Но я ориентируюсь на оценки врачей. А они были не очень позитивные. Сам факт, что его из Белого дома эвакуировали в госпиталь, говорит о том, что его состояние не ахти. Во-вторых, было заявление одного из врачей, что они боролись за его жизнь. Что был момент, когда либо в одну сторону, либо в другую. Сейчас вроде как улучшение, но момент, когда его могли отправить в реанимацию на ИВЛ, вроде как был. Врачи заявляли о резком падении уровня кислорода у Трампа в крови…



— Если Трамп не сможет быть дееспособным к моменту выборов или даже погибнет, он всё-таки по возрасту в зоне риска, как дальше работает схема «американской демократии»?



— В случае смерти или недееспособности действующего президента вся полнота власти переходит к его вице-президенту. Об этом говорит 25-я поправка Конституции США. Что касается выборов. В данном случае сама Республиканская партия должна решить, кого выдвигать и как на выборы. Чётких правил на этот счёт нет. Либо проведение нового съезда партии, что, по идее, наиболее легитимно. Но очевидно, что в столь короткие сроки, когда до выборов остаётся меньше месяца, проведение полноценного съезда невозможно технически. Нового кандидата в такой ситуации, скорее всего, назначит руководство партии, которое будет действовать от лица всей партии. Скорее всего, это именно вице-президент Майкл Пенс. И совершенно очевидно, что это поражение республиканцев. Пенс Байдену проиграет с гораздо большим отрывом, чем Трамп. Если Трампа поддерживает подавляющее большинство убеждённых, определившихся республиканцев, то Пенс не обладает такой популярностью. Наработать её за то время, которое ему останется, просто невозможно.