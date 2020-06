Поначалу мне было непонятно, почему это происходит. Потом стало понятнее. Демократические СМИ энергично рекламировали другое лекарство – ремдесивир. Потом стало ясно, что спонсоры Демпартии, в частности Билл Гейтс, инвестировали крупные суммы в компании по производству ремдесивира. То есть картина стала выглядеть как бизнес-спор за счет здоровья и жизни людей. Такой бизнес-спор выглядит чрезвычайно циничным. Довольно быстро выяснилось, что ремдесивир, несмотря на беспрецедентную кампанию его рекламы, в целом оказался неэффективным. О нём сейчас, в середине июня, почти уже никто не вспоминает. Но в марте и апреле вся демократическая пресса в лице The New York Times, The Washington Post, CNN, Bloomberg каждый день в десятках материалов рассказывали о том, как замечателен ремдесивир, и как отвратителен гидроксихлорохин. Клинические испытания обоих лекарств показали, что гидроксихлорохин действительно эффективен, но на ранних стадиях заболевания. На поздних стадиях он не помогает. Но ремдесивир не помогает ни на одной стадии. Тем не менее ряд губернаторов и мэров от Демпартии запретили использование гидроксихлорохина на подведомственной территории. Например, это сделал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Он запретил использование препарата, спасающего людей. И это одна из причин того, почему в Нью-Йорке наблюдается такая высокая смертность от ковида, самая высокая в мире, если брать страны или регионы с населением более 10 млн человек. В Нью-Йорке смертность сейчас превысила 2000 человек на 1 млн жителей. Таким образом, смертность от коронавируса в США – это в некоторой степени действительно результат гражданской войны.

Война ремдесивира против гидроксихлорохина продолжается. В середине мая было опубликовано одно исследование в поддержку ремдесивира, оказавшееся хоть сколько-нибудь доказательным. Выяснилось, что в случае применения ремдесвира для пациентов, находящихся в госпиталях, срок пребывания в стационаре уменьшается на 4 дня. Это все. Никакого статистически значимого влияния на летальность зафиксировано не было. Затем в журнале The Lancet, одном из наиболее авторитетных медицинских еженедельных журналов, было опубликовано огромное исследование 96 тысяч пациентов, которое утверждало, что гидроксихлорохин опасен, что его нельзя использовать, т.к. из-за него наступают тяжёлые последствия. Демократические СМИ – от CNN до Нью-Йорк Таймс развернули новую кампанию шельмования. В результате ряд стран запретил применение гидроксихлорохина (препарат запрещён для лечения КОВИД в том числе во Франции , но разрешён в РФ , в Испании тестируется его опасность – прим.ред.). Потребовалось несколько недель, чтобы выяснить, что это исследование на 96 тысяч пациентов о вреде гидроксихлорохина было сфальсифицированным. Разразился скандал. В результате The Lancet «ретракнул», т.е. отозвал эту публикацию. Публикация в Ланцете исследования, подготовленного мошенниками, это беспрецедентный факт для уважаемого медицинского издания, для серьёзных научных журналов.

Опять же, с точки зрения нашей обычной логики это кажется невозможным. Как можно сделать такое в своём собственном городе, против своих собственных сограждан? В этой же зоне остались жить обычные граждане Сиэтла, которые сейчас подвергаются угрозам, шантажу, вымогательствам. Там остались бизнесы, рестораны, магазины. Они тоже подвергаются вымогательствам. Оказывается, такое не только возможно, но и нужно. Нужно для демонстрации хаоса в стране, вину за который можно возложить на республиканскую администрацию. Это своеобразный троллинг Трампа – и на уровне реальных событий и на уровне твитов между мэром и Трампом.



Кроме того, эта зона выступает в качестве примера того, что можно делать в других городах. Например, в Портланде, в столице соседнего штата Орегон, погромщики попытались повторить опыт Сиэтла – захватить несколько кварталов в центре города. Но мэр Портланда оказался не таким, как госпожа Дуркан, и полиция пресекла беспорядки сразу же. Но идея уже продемонстрирована. Не исключал бы, что в ближайшее время мы увидим и другие попытки захвата части городов США. Теперь мы знаем, чьих рук это дела. И что это игра в четыре руки. Это еще один театр военных действий в рамках внутреннего фронта этой новой гражданской войны.



- Вы анализируете открытые источники. Не так давно вы разобрали официальную статистику убийств в США, разоблачая популярное утверждение, что «чёрных убивают белые» . Кто-то в США делает аналогичные публичные разборы фактов?



- Да, это можно найти в американской прессе. Но такого рода анализ на английском языке встречается нечасто. Подавляющее большинство СМИ принадлежат демократам. Они доминируют. Это почти монополия. Та самая монополия, с какой мы хорошо знакомы по нашей ещё советской, а потом и российской жизни. Большинство населения получает информацию, сильно искажённую или откровенно сфальсифицированную. Мой анализ официальной статистики по убийствам в США стал возможным только потому, что это открытые данные с сайта ФБР. ФБР публикует эти цифры. Есть журналисты, которые об этом пишут, есть академические учёные, которые эти цифры анализируют и публикуют результаты своих исследований. Но ни CNN, ни Bloomberg, ни Нью-Йорк Таймс, ни Вашингтон Пост, ни Los Angeles Times такие материалы никогда не разместят.



- После 3 ноября в случае, если Байден проигрывает Трампу, «гражданская война» заканчивается?



- Сомнительно. Есть два варианта. Если Трамп выигрывает, то, очевидно, будет развёрнута кампания неповиновения, актов захвата и насилия. Очевидно же, что демократы приняли для себя решение, что власть Трампу они не оставят. Символической иллюстрацией этого решения стали кадры разрывания председателем палаты Нэнси Пелоси текста выступления Трампа в ходе его выступления в Конгрессе. Символический жест, которого в истории США не было никогда. Каким бы ни был президент США, так по отношению к президенту себя не ведут. Это абсолютно за рамками американской политической культуры. Поэтому очевидно, что демократы готовы спалить страну, погрузить её в хаос, но не дать Трампу остаться, это точно.



Другой вариант, если Байден выигрывает. Очевидно, тогда Трамп уходит. Тогда важнейшим вопросом становится, кто будет вице-президентом при Байдене. Развернулась кампания за пост вице-президента при президенте Байдене. The New York Times, которая сейчас занимает в самом прямом смысле экстремистскую позицию, в какой трудно было заподозрить эту когда-то респектабельную газету, чуть ли не в каждом номере пишет про фашизм в США. Так и пишет: «фашизм». До сих пор использование оценочного термина «фашизм» по отношению к событиям и явлениям, не имеющим прямого отношения к соответствующему историческому периоду прошлого века в Германии и Италии, в солидном обществе было недопустимым. Фашизм несет ответственность за гибель десятков миллионов людей в конкретных исторических обстоятельствах. Чтобы избежать тривилизации зла, по негласному соглашению этот термин не применяют к лицам и событиям, не имеющим отношения к тем событиям. И сейчас не какая-нибудь экстремистская листовка, а The New York Times в заголовках обвиняет Трампа в фашизме. Эта же газета начала кампанию за назначение кандидатом в вице-президенты при Байдене чёрной женщины. Они прямо так и пишут: «black women». В качестве первого кандидата они агитируют за Камалу Харрис (сенатор от штата Калифорния – прим.ред.). Другой вариант – Сьюзан Райс, бывшая помощника Обамы. Не знаю, какое решение примет Байден, но надо понимать, что обе дамы известны экстремистскими взглядами, в том числе по расовому вопросу. Они в той или иной степени принадлежат к сторонникам того, что называется «чёрным расизмом». Белого расизма я здесь еще не видел, а с чёрным сталкиваюсь регулярно. Если у Байдена появится такой вице-президент, а со здоровьем у него не блестяще (сразу после выборов президента США ему исполнится 78 лет, для сравнения Трампу только что исполнилось 74 года – прим.ред.), то в случае, если с ним что-то произойдёт, по американской конституции именно вице-президент становится главой государства. И тогда во главе США может оказаться человек, который, не скрываясь, придерживается позиции чёрного расизма. И вот тогда США действительно рискуют погрузиться в хаос.