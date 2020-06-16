Фото: AP Photo/Frank Franklin II/ТАСС

В США идёт новая «гражданская война», и это не фигура речи, уверен экономист Андрей Илларионов. В интервью «Фонтанке» бывший советник Владимира Путина рассказал о происходящем в Америке и сравнил это с российской реальностью. И там и там коронавирус тесно переплёлся с внутренней политикой. Но если в США это инструмент конкурентной борьбы за власть, то в России нет. «Всё упирается в характер политического режима», - уверен президент Института экономического анализа (Москва), старший научный сотрудник Института Катона (Вашингтон).



Андрей Илларионов Фото: ИТАР-ТАСС/ Михаил Метцель

- Андрей Николаевич, история массовых протестов в США иссякла? В новостях больше нет этих толп и горящих полицейских авто. Что происходит сегодня?



- Описание текущей ситуации нужно начинать с описания общей картины того, что происходит в США. В Соединённых Штатах происходит явление, известное под названием гражданская война.



- Вот именно так?



- Подтверждаю, что этот термин использован неслучайно. С каждым новым событием эта оценка усиливается. Поначалу смысл гражданской войны был не совсем ясен. Но сейчас, когда прошла волна погромов, суть этой войны стала более ясной: кто является ее сторонами, кто развязывает войну, кто ее разжигает и поддерживает. Сейчас мы уже можем делать первые выводы. Вторая гражданская война в США началась 4-5 февраля 2020 года – после того, как провалился импичмент президенту Трампу. Для ваших читателей, наверное, нужно сообщить свою личную позицию. Я не являюсь гражданином США. Не участвую в политической жизни США. Не принадлежу ни к одному лагерю, ни к одной политической партии. Это дело американского общества. Но как человек, какой некоторое время находится в США, не могу не видеть, не наблюдать, не оценивать то, что здесь происходит.



- А как аналитик не можете не анализировать? Тем более, что анализировать - основной предмет ваших интересов – экономику, сегодня практически невозможно.



- Если физически находишься здесь, ты эти события трудно игнорировать. После провала импичмента Трампа, на который, видимо, демократическая партия возлагала большие надежды, демократы сделали приняли решение убрать республиканцев из власти любыми способами. Главная цель – убрать республиканцев, но в силу политической конъюнктуры они концентрируют атаки именно на Трампе. Очевидно, что арсенал инструментов обычной политической борьбы за власть, имеющихся в любом демократическом обществе, предполагающих использование широкого набора - пропаганды, агитации, решено расширить до инструментов гражданской войны. В рамках которой позволено использование любых способов для достижения своих целей. Цель – отстранение республиканцев от власти, захват госвласти в США демпартией. Для этого руководство демпартии решило идти на любые меры, платить любую цену за свержение республиканцев и получение ими политической власти.



- Когда мы в России слышим словосочетание «гражданская война», то первая ассоциация – гражданская война в России 100 лет назад. Чего она стоила, примерно понятно. По разным оценкам, это больше 10 миллионов человек. Вторая ассоциация - гражданская война в США, где сотни тысяч трупов. Сегодня тоже есть погибшие, но разве цифры сопоставимы, чтобы говорить о полноценной «войне»?



- Поскольку мы говорим про США, то возьмём в качестве образца их первую Гражданскую войну. Мы знаем, что она шла чуть более чем 4 года – с 11 апреля 1861 по 10 мая 1865 года. За это время погибло примерно 615 тысяч человек. В среднем в год это 150 тысяч погибших. Известно, что это была самая кровопролитная война в истории США, включая войны, которые за пределами территории США. В рамках второй Гражданской войны, идущей сейчас, за три месяца 2020 года погибло 117 000 человек. Если позволительно использовать такой термин, как «скорость уничтожения людей» в ходе войны, то сейчас на единицу времени она втрое выше, чем полтора столетия назад.



- 117 000 погибших в США этой весной, это кто?



- Это цифра погибших от коронавируса. С той гражданской войной, какая идет сейчас в стране, это связано самым прямым образом. Во-первых, тогда, когда стало ясно, что в Китае началась эпидемия, главный эпидемиолог США Тони Фаучи, а это известный сторонник демпартии, де-факто блокировал деятельность американских государственных органов по остановке эпидемии. Уже тогда, когда стало ясно, что вирус передаётся от человека человеку, когда уже был закрыт Ухань, когда даже ВОЗ стала говорить об опасности эпидемии, Фаучи заявил 17 февраля, что эпидемия для США не представляет угрозы, что новый вирус не страшнее обыкновенного гриппа, что ни маски носить не надо, ни ограничения вводить не нужно.

Энтони Фаучи Фото: The White House

Надо отдать должное Трампу – это тот случай, когда Трамп поступил вопреки рекомендациям своего главного эпидемиолога и остановил полёты самолетов в США сначала из Уханя, а потом и из всего Китая. Эти меры оказались запоздалыми, недостаточными, но они всё-таки были предприняты. За эти меры не Фаучи, а Трамп подвергся беспрецедентному шельмованию со стороны демпартии и демократических СМИ, выступавших за продолжение максимально интенсивных контактов с Китаем. Демократы требовали сохранить авиасообщение между КНР и США.

Каждый последующий шаг нынешней администрации по ограничению распространения эпидемии подвергался беспощадной критике. Это была даже не критика. Это было беспрецедентное шельмование со стороны демократов. Как мы все знаем, до настоящего времени нет лекарства, позволяющего лечить от этого коронавируса. Тем не менее выяснилось, что есть известное лекарство против малярии, которое достаточно эффективно действует против ковида на ранних стадиях заболевания, существующее более 80 лет, – гидроксихлорохин. Если принимать гидроксихлорохин вместе с азитромицином и витамином цинка в первые 7-8 дней заболевания, то результаты производят впечатление. В клинике доктора Дидье Раульта в Марселе применение этого коктейля препаратов привело к тому, что из нескольких тысяч заболевших погибшими оказались буквально несколько человек. В Нью-Йорке ещё в марте подобный метод лечения применил доктор Владимир Зеленко. У него из 1000 заболевших 1 человек скончался, а 6 попали в больницу. Трамп заявил о возможностях гидроксихлорохина. Тут же и Трамп, и все доктора, спасавшие людей с помощью этого лекарства, подверглись беспрецедентной кампании травли, остракизма, издевательств – и в американской демократической и в европейской прессе, придерживающейся тех же политических взглядов, что и Демпартия США. Ничего подобного за всё время наблюдения за жизнью США я не видел.



Поначалу мне было непонятно, почему это происходит. Потом стало понятнее. Демократические СМИ энергично рекламировали другое лекарство – ремдесивир. Потом стало ясно, что спонсоры Демпартии, в частности Билл Гейтс, инвестировали крупные суммы в компании по производству ремдесивира. То есть картина стала выглядеть как бизнес-спор за счет здоровья и жизни людей. Такой бизнес-спор выглядит чрезвычайно циничным. Довольно быстро выяснилось, что ремдесивир, несмотря на беспрецедентную кампанию его рекламы, в целом оказался неэффективным. О нём сейчас, в середине июня, почти уже никто не вспоминает. Но в марте и апреле вся демократическая пресса в лице The New York Times, The Washington Post, CNN, Bloomberg каждый день в десятках материалов рассказывали о том, как замечателен ремдесивир, и как отвратителен гидроксихлорохин. Клинические испытания обоих лекарств показали, что гидроксихлорохин действительно эффективен, но на ранних стадиях заболевания. На поздних стадиях он не помогает. Но ремдесивир не помогает ни на одной стадии. Тем не менее ряд губернаторов и мэров от Демпартии запретили использование гидроксихлорохина на подведомственной территории. Например, это сделал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Он запретил использование препарата, спасающего людей. И это одна из причин того, почему в Нью-Йорке наблюдается такая высокая смертность от ковида, самая высокая в мире, если брать страны или регионы с населением более 10 млн человек. В Нью-Йорке смертность сейчас превысила 2000 человек на 1 млн жителей. Таким образом, смертность от коронавируса в США – это в некоторой степени действительно результат гражданской войны.

Эндрю Куомо Фото: Pat Arnow

Война ремдесивира против гидроксихлорохина продолжается. В середине мая было опубликовано одно исследование в поддержку ремдесивира, оказавшееся хоть сколько-нибудь доказательным. Выяснилось, что в случае применения ремдесвира для пациентов, находящихся в госпиталях, срок пребывания в стационаре уменьшается на 4 дня. Это все. Никакого статистически значимого влияния на летальность зафиксировано не было. Затем в журнале The Lancet, одном из наиболее авторитетных медицинских еженедельных журналов, было опубликовано огромное исследование 96 тысяч пациентов, которое утверждало, что гидроксихлорохин опасен, что его нельзя использовать, т.к. из-за него наступают тяжёлые последствия. Демократические СМИ – от CNN до Нью-Йорк Таймс развернули новую кампанию шельмования. В результате ряд стран запретил применение гидроксихлорохина (препарат запрещён для лечения КОВИД в том числе во Франции, но разрешён в РФ, в Испании тестируется его опасность – прим.ред.). Потребовалось несколько недель, чтобы выяснить, что это исследование на 96 тысяч пациентов о вреде гидроксихлорохина было сфальсифицированным. Разразился скандал. В результате The Lancet «ретракнул», т.е. отозвал эту публикацию. Публикация в Ланцете исследования, подготовленного мошенниками, это беспрецедентный факт для уважаемого медицинского издания, для серьёзных научных журналов.



Битва между препаратами стала одним из эпизодов ожесточенной гражданской войны, разворачивающейся в США. Оказалось, что Демпартия и ассоциированные с ней СМИ готовы принести в жертву ради своих целей не только людей за пределами США. Не только тысячи и десятки тысяч грузин, украинцев, сирийцев, погибающих в разных регионах мира. Но и десятки и сотни тысяч граждан США, погибающих на американской территории. Оказалось, что Демпартия с поддержкой своих СМИ готова принести в жертву любое число американцев в этой войне, если свержение республиканцев в её результате расчистит путь для нее к власти.



- Есть ли еще примеры этой гражданской войны?



- Противостояние между демократами и республиканцами проявилось и в полемике относительно источника происхождения самого коронавируса. Эпидемия, как известно, пришла из Китая. Существует только две версии о изначальном месте появления коронавируса. Уханьский рынок морепродуктов и Уханьский институт вирусологии. Поначалу демократы довольно успешно пытались распространять версию об Уханьском рынке морепродуктов. Надо отдать должное нынешней администрации США, которая смогла обратить внимание мира на то, что эпидемия началась не на рынке. Сегодня никто из серьезных авторов более не настаивает на этой лживой версии – к возникновению эпидемии рынок отношения не имеет. Опубликованы сотни статей, подтверждающие это. Сами китайские власти, которые поначалу придерживались этой точки зрения, вынуждены были признать, что к рынку морепродуктов эпидемия отношения не имеет. С этим была вынуждена согласиться и ВОЗ. И даже та полумафиозная международная группа исследователей, которая многие годы была непосредственно связана с Уханьским институтом вирусологии, вынуждена была в конце концов признать, что рынок невиновен. Но если рынок морепродуктов ни при чём, то остается только одна оставшаяся версия возникновения эпидемии – Уханьский институт вирусологии. Никаких других версий на сегодня нет.



- Этот НИИ имеет чёткую привязку к той «гражданской войне в США», о которой вы рассказываете?



- Да. Те американские вирусологи и микробиологи, кто ранее работал с Уханьским институтом вирусологии, относятся к лагерю сторонников Демпартии США. Именно они развернули и в течение нескольких месяцев проводили кампанию по отбеливанию Института вирусологии и Компартии Китая. Именно они сыграли главную роль в распространении лживой версии распространения коронавируса с рынка морепродуктов. В ходе полемики об источнике эпидемии администрация Трампа привлекла внимание всего мира к тому, что вирус вышел из Китая, что имеющиеся факты указывают на Институт вирусологии в городе Ухань в качестве источника. Руководство же Китая, Компартия Китая, несут прямую ответственность за задержку, сокрытие, искажение информации об эпидемии. И в этой дискуссии Демпартия США полностью встала на защиту Компартии Китая, объявив тотальную войну администрации США, республиканцам, собственному правительству. Вот такого в истории США никогда не было. Это невозможно было себе представить! Чтобы одна из ведущих политических сил страны вступила в союз с главным геополитическим противником США, с теми, кто скрывал информацию, из-за чего погибли десятки тысяч граждан США? Это совершенно беспрецедентно.



- Это первый фронт новой гражданской войны? Погромы под лозунгами #BlackLivesMatter это второй фронт?



- Да, это еще один. Это стало очевидным, когда выяснилось, что погромы прошли почти исключительно в городах и штатах, которые возглавляют демократические мэры и губернаторы. Внешний фронт – это полемика относительно источника эпидемии, виновности Компартии Китая. Борьба за спасение жизней американцев, погибающих от коронавируса, и против – это уже внутренний фронт. Если хотите, «второй фронт».



- Гибель Флойда – это начало новой битвы в рамках второго фронта? Он на этом фронте кто? Как Зоя Космодемьянская, или как Александр Матросов?

- Флойд – наркоман, уголовник, рецидивист. Он несколько раз привлекался к ответственности, в том числе за разбой, за нападение на беременную женщину. В этот раз он расплатился фальшивой купюрой. Из-за чего и была вызвана полиция. На всех видео, какие были показаны, видно, что во время задержания, когда его вынимают из машины, он выбрасывает пакетик с наркотиками. Второй пакетик с наркотиками он выбрасывает, когда полицейские сажают его спиной к стене. На другом видео хорошо видно, что когда его пытаются посадить в машину, он энергично сопротивляется. Кричит, что не может дышать. Потом падает на асфальт. Все утверждения, что он не сопротивлялся, лживы.





- Но всё это не является оправданием жестокости, которая фактически стала убийством.



- Его никто не убивал. Есть же аутопсия, которая показывает, что он скончался через час после задержания в больнице, от проблем с сердцем, с передозировкой наркотиков. Тот приём, какой использовал полицейский, разработан не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы обеспечить обезоруживание сопротивляющегося лица. Ни дыхание, ни сонная артерия, ни другие важные каналы при этом не перекрываются, если использовать такие приёмы со спины. Это тот приём, какой использовался многократно. И он не приводил к подобным результатам, потому что он не применялся к наркоману с сердечными проблемами. Другое дело, остаётся вопрос, надо ли было держать его в таком положении так долго. Это серьезный вопрос, он сейчас обсуждается, расследуется в ходе следствия и на суде. Но смерть задержанного наступила из-за передозировки наркотиков у лица с тяжелыми проблемами сердца. Это факт. Нельзя становиться слепыми из-за того, что наступила смерть. Она никому не добавляет лавров. Полицейским предъявлено обвинение. Их будут судить. Будут разобраны все обстоятельства задержания. Решение суда предсказывать не берусь. Но из того, что известно на сегодня, полицейские действовали в точном соответствии с тем протоколом, которому их обучали, когда они имеют дело с человеком высокого роста и большой массы, сопротивляющимся задержанию. Очевидно, что как только полицейские установили его личность, из полицейской базы им пришла информация, что они имеют дело с рецидивистом, совершавшим вооруженные нападения. Соответственно, уровень полицейского внимания к подозреваемому сразу же ужесточился. Стало ясно, что он может использовать оружие. Когда же он стал сопротивляться, то это, естественно, еще более повысило уровень сопротивления и со стороны сотрудников полиции.



- Всё это теперь логично осмысливать, когда начнётся суд. Нас же больше интересуют последствия. Вы сказали, что протесты и погромы случились в «демократических» городах. Но если волна реакции с небывалыми для США масштабами уличного насилия управляема оппонентами Трампа, то почему же это проблема для Трампа, а не для тех, кто поощряет экстремизм?

- Демократические мэры и губернаторы не скрывают солидарность и с рецидивистом, и с погромщиками. Более того, они призвали выходить на улицы. Как это делал, например, мэр Нью-Йорка. Что касается логики, она у нас с вами российская. Мол, погромы, подстрекаемые демократами, вызовут отвращение потенциальных избирателей от демократов. Реакция многих российских читателей практически единодушная: «Как можно поддерживать людей, которые провоцируют людей на беспорядки?» Если демпартия останавливает применение лекарства, помогающего людям, то такая партия утратит поддержку. Если демпартия подстрекает люмпенов к погромам, прокатившимся по демократическим городам, в то время как в республиканских городах этого ничего практически нет, то не стоит поддерживать демократов. Это наша с вами логика. Однако люди могут думать и по-другому. От ковида погибли почти 120 тысяч американцев, 11 человек погибли во время погромов, при этом демократическая пресса не поднимает их имена на щит – в отличие от имени умершего от передозировки рецидивиста. Никаких золочёных гробов для этих жертв сделано не было. И вот на этом фоне опросы общественного мнения показывают существенное увеличение разрыва между Байденом и Трампом в пользу Байдена. В пользу кандидата от демократической партии на пост президента на выборах 3 ноября.

Джо Байден Фото: Gage Skidmore

- Удивительно. Магия вуду?



- Это удивительно вам и мне. Но такова данные. Возможно, что люди, разжигающуе эту кампанию, знают о состоянии массовой психологии американцев больше, чем мы с вами. На сей момент мы можем заметить, что творцы этой кровавой кампании добиваются своих результатов. Если до этих протестов разрыв между Байденом и Трампом составлял порядка 3 процентов, то сейчас он составляет 14 процентных пунктов.



- Но если очевидно, что это «неспортивное поведение», то как эти добытые в ночных боях проценты для Байдена можно закрепить? В условиях войны подходы к отвоёванным рубежам можно заминировать.



- Мы только что пришли к важному промежуточному выводу. Наша логика отличается от той логики, какую мы сейчас видим в электоральном поведении граждан США. Поэтому наша способность предсказывать будущие события невелика. Нам не всегда удается предвидеть даже события политической жизни России.



- Здесь в этом смысле попроще, да…



- Само по себе знание того, что та или иная политическая сила действует против интересов граждан, против их здоровья и жизни, как мы убедились на примере истории и нашей страны, не уменьшает политическую поддержку такой силы. И в этом смысле российское общество может быть и не так далеко ушло от американского. Это упрощённый и неверный подход, будто бы из-за того, что если какая-то политическая сила совершает преступления, то люди не будут за них голосовать.

- То есть мы с американцами живём в состоянии постоянного Стокгольмского синдрома?



- Эти примеры говорят лишь о том, что та традиционная логика, какую мы применяем для анализа общественно–политических событий, часто не работает. И по отношению к США. И по отношению к России.



- Если протесты в США – это новый фронт их гражданской войны, то за 4.5 месяца до выборов динамика «боевых действий» двух сил, которые рвутся к власти, рискует нарастать?



- Не вижу двух сил, рвущихся к власти в США. Не вижу примеров того, чтобы республиканская партия рвалась бы к сохранению своей власти. У Трампа конечно есть общее желание сохраниться на второй срок. Но очень сдержанное. Более того, тот признал, что может и проиграть. То же, что делает Демпартия, радикально выходит за рамки того, что принято допустимым в демократических обществах. Готовность принести в жертву имущество, здоровье, жизни десятков и сотен тысяч своих сограждан объединяет Демпартию с самыми отвратительными примерами авторитарных режимов. У стороннего наблюдателя это вызывает недоумение. Возникает вопрос, насколько лидеры Демпартии утратили моральные ограничители? Это к тому, что можно ожидать дальше. Если раньше такого нарушения этических принципов не было, то теперь это становится нормой. Это за пределами традиций. Это затрудняет любые прогнозы. Назову еще пример – захват нескольких кварталов в центре Сиэтла, формирование там так называемой «автономной зоны капитолийского холма» группой черных расистов, троцкистов, радикальных анархистов.



- Китайцы научили демократов США работать со своими американскими хунвейбинами?



- Похоже, что проявляется тесная спайка между лидерами демпартии и чёрно-красными штурмовиками. Поначалу, когда появились первые сообщения из Сиэтла, казалось, что это сделали только штурмовики. Чем дальше, тем более становится очевидным, что это было сделано по поручению, с разрешения, при явном подстрекательстве демократического руководства Сиэтла – мэра и городского совета. Именно по приказу мэра местная полиция оставила территорию своего участка, какую тут же заняли штурмовики.



- Разве это не может оказаться «полицейской провокацией»? Теперь есть состав преступления для сотен протестующих – захват административного здания. В дальнейшем это можно использовать в репрессивных целях. Как в Гонконге.



- Если это и есть провокация, то провокация со стороны демократического мэра. Полицией управляют местные власти. Руководитель полиции Сиэтла, тоже женщина, неоднократно говорила, что полиция готова вернуться, но ей это запрещает делать мэр города. Мэр города, судя по всему, и передала ключи от здания городского совета штурмовикам. По поручению мэра города все городские службы обеспечивают эту Зону всеми услугами городского хозяйства. Транспорт, уборка мусора, пожарные. Всё это работает по приказу мэра. Когда Трамп писал твиты, что необходимо немедленно покончить с этой Зоной, мэр ответила, что Трампу нужно вернуться в свой бункер и не мешать проявлениям настоящего гражданского протеста, каким она гордится. В конце прошлой недели мэр города сделала заявление, что полностью поддерживает захватчиков и не допустит, чтобы какая-нибудь сила была применена для ликвидации зоны. Вот теперь стало ясно, что главной силой, заинтересованной в создании этой Зоны, захваченной штурмовиками, является демократический мэр города Сиэтл Дженни Дуркан.



мэр города Сиэтл Дженни Дуркан Фото: Ajderrick



Опять же, с точки зрения нашей обычной логики это кажется невозможным. Как можно сделать такое в своём собственном городе, против своих собственных сограждан? В этой же зоне остались жить обычные граждане Сиэтла, которые сейчас подвергаются угрозам, шантажу, вымогательствам. Там остались бизнесы, рестораны, магазины. Они тоже подвергаются вымогательствам. Оказывается, такое не только возможно, но и нужно. Нужно для демонстрации хаоса в стране, вину за который можно возложить на республиканскую администрацию. Это своеобразный троллинг Трампа – и на уровне реальных событий и на уровне твитов между мэром и Трампом.

Кроме того, эта зона выступает в качестве примера того, что можно делать в других городах. Например, в Портланде, в столице соседнего штата Орегон, погромщики попытались повторить опыт Сиэтла – захватить несколько кварталов в центре города. Но мэр Портланда оказался не таким, как госпожа Дуркан, и полиция пресекла беспорядки сразу же. Но идея уже продемонстрирована. Не исключал бы, что в ближайшее время мы увидим и другие попытки захвата части городов США. Теперь мы знаем, чьих рук это дела. И что это игра в четыре руки. Это еще один театр военных действий в рамках внутреннего фронта этой новой гражданской войны.



- Вы анализируете открытые источники. Не так давно вы разобрали официальную статистику убийств в США, разоблачая популярное утверждение, что «чёрных убивают белые» . Кто-то в США делает аналогичные публичные разборы фактов?



- Да, это можно найти в американской прессе. Но такого рода анализ на английском языке встречается нечасто. Подавляющее большинство СМИ принадлежат демократам. Они доминируют. Это почти монополия. Та самая монополия, с какой мы хорошо знакомы по нашей ещё советской, а потом и российской жизни. Большинство населения получает информацию, сильно искажённую или откровенно сфальсифицированную. Мой анализ официальной статистики по убийствам в США стал возможным только потому, что это открытые данные с сайта ФБР. ФБР публикует эти цифры. Есть журналисты, которые об этом пишут, есть академические учёные, которые эти цифры анализируют и публикуют результаты своих исследований. Но ни CNN, ни Bloomberg, ни Нью-Йорк Таймс, ни Вашингтон Пост, ни Los Angeles Times такие материалы никогда не разместят.



- После 3 ноября в случае, если Байден проигрывает Трампу, «гражданская война» заканчивается?



- Сомнительно. Есть два варианта. Если Трамп выигрывает, то, очевидно, будет развёрнута кампания неповиновения, актов захвата и насилия. Очевидно же, что демократы приняли для себя решение, что власть Трампу они не оставят. Символической иллюстрацией этого решения стали кадры разрывания председателем палаты Нэнси Пелоси текста выступления Трампа в ходе его выступления в Конгрессе. Символический жест, которого в истории США не было никогда. Каким бы ни был президент США, так по отношению к президенту себя не ведут. Это абсолютно за рамками американской политической культуры. Поэтому очевидно, что демократы готовы спалить страну, погрузить её в хаос, но не дать Трампу остаться, это точно.

Другой вариант, если Байден выигрывает. Очевидно, тогда Трамп уходит. Тогда важнейшим вопросом становится, кто будет вице-президентом при Байдене. Развернулась кампания за пост вице-президента при президенте Байдене. The New York Times, которая сейчас занимает в самом прямом смысле экстремистскую позицию, в какой трудно было заподозрить эту когда-то респектабельную газету, чуть ли не в каждом номере пишет про фашизм в США. Так и пишет: «фашизм». До сих пор использование оценочного термина «фашизм» по отношению к событиям и явлениям, не имеющим прямого отношения к соответствующему историческому периоду прошлого века в Германии и Италии, в солидном обществе было недопустимым. Фашизм несет ответственность за гибель десятков миллионов людей в конкретных исторических обстоятельствах. Чтобы избежать тривилизации зла, по негласному соглашению этот термин не применяют к лицам и событиям, не имеющим отношения к тем событиям. И сейчас не какая-нибудь экстремистская листовка, а The New York Times в заголовках обвиняет Трампа в фашизме. Эта же газета начала кампанию за назначение кандидатом в вице-президенты при Байдене чёрной женщины. Они прямо так и пишут: «black women». В качестве первого кандидата они агитируют за Камалу Харрис (сенатор от штата Калифорния – прим.ред.). Другой вариант – Сьюзан Райс, бывшая помощника Обамы. Не знаю, какое решение примет Байден, но надо понимать, что обе дамы известны экстремистскими взглядами, в том числе по расовому вопросу. Они в той или иной степени принадлежат к сторонникам того, что называется «чёрным расизмом». Белого расизма я здесь еще не видел, а с чёрным сталкиваюсь регулярно. Если у Байдена появится такой вице-президент, а со здоровьем у него не блестяще (сразу после выборов президента США ему исполнится 78 лет, для сравнения Трампу только что исполнилось 74 года – прим.ред.), то в случае, если с ним что-то произойдёт, по американской конституции именно вице-президент становится главой государства. И тогда во главе США может оказаться человек, который, не скрываясь, придерживается позиции чёрного расизма. И вот тогда США действительно рискуют погрузиться в хаос.



Камала Харрис Сьюзан Райс

- А следом и остальные страны и экономики планеты Земля? Те, кто следит за экономикой, привыкли мерить пульс именно по США и их доллару.



- Не буду утверждать, что воздействие США настолько сильно на все остальные государства и экономики. Но мы понимаем, что это одна из крупнейших стран мира, её воздействие велико, весь мир смотрит на них. То есть последствия для остального мира от происходящего в США точно не ничтожны.



- Мы же выяснили, что не только. «Победила дружба» демократов и «коммунистического Китая». Кстати наша пропаганда про это почему то молчит…

- Господин Путин уже сказал, что он полностью поддерживает руководство Китая. Что он полностью отвергает все обвинения в адрес Китая. Российская пропаганда поддерживает Китай. А делать жупел из демпартии США Кремль не будет потому, что для него демократы в США сегодня выступают стратегическим союзником.



- То есть теперь не «Трамп – наш», а «Байден – наш»?

Фото: пресс-служба президента РФ





- Не в этом дело. Дело в том, что ничто не играет на руку Кремлю так, как гражданская война и хаос в США.



Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»