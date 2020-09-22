«Россия уже объявила мораторий на размещение наземных ракет в Европе». Путин призвал США к сдержанности в развитии нового оружия

Президент России Владимир Путин, выступая перед делегатами 75-ой Генассамблеи ООН 22 сентября, назвал продление договора России и США о сдерживании стратегических наступательных вооружений, действие которого завершается в феврале 2021 года, «первоочередным вопросом», и призвал США проявить сдержанность в развёртывании новых ракетных систем.

«Рассчитываем на взаимную сдержанность в развёртывании новых ракетных систем. Добавлю, что с уже с прошлого года Россия объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться Соединённые Штаты Америки. Мы, к сожалению, пока не слышим реакции на наше предложение ни от американских партнёров, ни от их союзников», — сказал Владимир Путин.

Дональд Трамп и Владимир Путин на встрече в Хельсинки в июле 2018 года Фото: Kremlin.ru

Он уверен, что «встречные шаги» в этом вопросе «создали бы хорошую основу» для комплексных договорённостей по формированию «прочной основы для архитектуры международной безопасности».

«Россия выступает с инициативой о заключении юридически обязывающего соглашения с участием всех ведущих космических держав, которое предусматривало бы запрет на размещение оружия в космосе, на применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов», — добавил Путин. В видеообращении к Генассамблее ООН Владимир Путин сказал и о химическом оружии. «Несмотря на все споры и разногласия, порой недопонимание и даже недоверие некоторых коллег, будем настойчиво предлагать конструктивные, объединяющие инициативы, прежде всего, в сфере контроля над вооружениями, укрепления действующих здесь договорных режимов. Это в том числе касается запрета химического, биологического и токсинного оружия», — отметил президент России. Европарламент после покушения на оппозиционера Алексея Навального 17 сентября призвал власти ЕС ввести антироссийские санкции за применение запрещённого боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».

Президент США в своём выступлении в ООН, тоже остановился отдельно на военных вопросах. Однако Дональд Трамп лишь констатировал, что у США «самая мощная военная система в мире», к которой «никто не может подойти и близко». Также американский лидер призвал к наказанию Китая за коронавирус, а Владимир Путин пообещал бесплатные «надёжные» российские вакцины сотрудникам ООН и партнерство для всех стран в вопросах выработки эффективных медицинских механизмов защиты от COVID-19.