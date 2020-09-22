Путин предложил провести конференцию стран-разработчиков вакцин против коронавируса и обеспечить российским препаратом бесплатно всех сотрудников ООН

Страны, в которых разрабатываются вакцины против коронавируса, могли бы объединить усилия и обсудить борьбу с коронавирусом. С предложением провести такую онлайн-конференцию выступил 22 сентября президент России Владимир Путин, обращаясь к коллегам из других государств на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

«Выступаем с инициативой в ближайшее время провести онлайн-конференцию высокого уровня с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию вакцин против коронавируса, — сказал Путин в видеообращении к делегатам Генассамблеи. — Накопленный научный, производственный потенциал, клинический опыт российских врачей позволили оперативно разработать линейку тест-систем и медицинских препаратов для выявления и лечения коронавируса, а затем и зарегистрировать первую в мире вакцину — «Спутник-V».

Владимир Путин выразил готовность делиться российским опытом и даже предложил бесплатно предоставить российскую вакцину от COVID-19 всем сотрудникам ООН.



«В том числе, это касается поставок в другие страны российской вакцины, доказавшей свою надёжность, безопасность и эффективность. Коронавирус не обошёл стороной и персонал Организации Объединённых Наций, её штаб-квартиры и региональные структуры. Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь, в частности предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников Организации и её подразделений. Такие обращения от коллег из ООН к нам поступают, и мы не останемся к ним безучастными», — пообещал президент РФ.

Ранее на недопустимость «вакционного национализма», когда некоторые страны заключают теневые сделки по поставкам вакцин только для своего населения, указал генсек ООН Антониу Гуттериш.