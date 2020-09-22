Трамп призвал привлечь Китай к ответственности за коронавирус

Дональд Трамп на 75-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что COVID-19 — это «китайский вирус».



«Мы должны привлечь к ответу страну, которая выпустила эту «чуму» в мир. Это Китай», — заявил 22 сентября Дональд Трамп в своей речи в Организации Объединенных Наций.

По его словам, Китай предоставлял миру недостоверные сведения о пандемии. Трамп указал, что человечество участвует в глобальной битве с «китайским вирусом», который унес множество жизней. Он подчеркнул, что в США была произведена «рекордная мобилизация» для борьбы c COVID-19.