FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +15
76.04р90.01р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
22.09.2020 17:12
0
Печать

Трамп призвал привлечь Китай к ответственности за коронавирус

Дональд Трамп на 75-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что COVID-19 — это «китайский вирус».

«Мы должны привлечь к ответу страну, которая выпустила эту «чуму» в мир. Это Китай», — заявил 22 сентября Дональд Трамп в своей речи в Организации Объединенных Наций.

По его словам, Китай предоставлял миру недостоверные сведения о пандемии. Трамп указал, что человечество участвует в глобальной битве с «китайским вирусом», который унес множество жизней. Он подчеркнул, что в США была произведена «рекордная мобилизация» для борьбы c COVID-19.

Трамп не первый раз обвиняет Китай во вспышке коронавируса. Власти Америки указывали, что пандемия коронавируса, которая распространилась из-за Китая, может нанести ущерб мировой экономике в девять триллионов долларов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний