Госсекретарь США подсчитал ущерб от пандемии коронавируса. «Ошибки Китая могут обойтись миру в девять триллионов долларов»

Пандемия коронавируса могла нанести ущерб мировой экономике в девять триллионов долларов. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, его речь 20 мая транслировал телеканал Fox News.



«90 тысячам американцев эта чума уже стоила жизни, более 36 миллионов американцев потеряли работу с марта. По всему миру — 300 тысяч погибших. По нашим оценкам, ошибки Коммунистической партии Китая могут обойтись миру в девять триллионов долларов», — заявил Помпео.



Он подчеркнул, что США уже потратили на борьбу с COVID-19 примерно 10 млрд долларов, при этом вклад Китая составил только 2 млрд долларов.

