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14.05.2020 09:16
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Трамп рассмотрит законопроект о санкциях против Китая из-за вспышки коронавируса

Президент США Дональд Трамп рассмотрит законопроект о санкциях против Китая за распространение коронавируса COVID-19. Документ внес сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«Я уважаю Линдси Грэма, и я конечно рассмотрю (законопроект). Законопроект о санкциях в отношении КНР, поэтому я обязательно ознакомлюсь с ним. Пока я его не видел», — цитирует американского лидера 14 мая РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Проект закона, внесенный Грэмом, предусматривает запрет на въезд в США для граждан Китая, замораживание их американских активов, а также запрет на выдачу кредитов китайскому бизнесу. Администрация Трампа обвиняет Пекин в сокрытии информации о вспышке коронавируса и требует предоставить полный отчет о возникновении вируса, Китай отвергает все обвинения и протестует в связи с законопроектом.

Газета Global Times со ссылкой на источники сообщила, что Китай рассматривает ответные санкционные меры против отдельных лиц, организаций и официальных лиц.

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Комментарии (2)

Звездочёт
Я тоже уважаю Линдси Грэма. Пли! Хочется посмотреть, чем это обернётся для экономики.
261230701
Когда я вижу в инете какое-либо высказывание Трампа, то мне вспоминается фильм "Блеф" где один из мошенников учил другого: "Чтобы в твой блеф поверили, ты сам в него должен верить"

Если сказанное окажется правдой, то можно сделать вид, что знал заранее и собрать лавры
Если неправдой, то во-первых пока правда выяснится время пройдёт; а во-вторых можно будет потом ещё что-нибудь соврать/сблефовать
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