Трамп рассмотрит законопроект о санкциях против Китая из-за вспышки коронавируса

Президент США Дональд Трамп рассмотрит законопроект о санкциях против Китая за распространение коронавируса COVID-19. Документ внес сенатор-республиканец Линдси Грэм.



«Я уважаю Линдси Грэма, и я конечно рассмотрю (законопроект). Законопроект о санкциях в отношении КНР, поэтому я обязательно ознакомлюсь с ним. Пока я его не видел», — цитирует американского лидера 14 мая РИА Новости со ссылкой на Белый дом.



Проект закона, внесенный Грэмом, предусматривает запрет на въезд в США для граждан Китая, замораживание их американских активов, а также запрет на выдачу кредитов китайскому бизнесу. Администрация Трампа обвиняет Пекин в сокрытии информации о вспышке коронавируса и требует предоставить полный отчет о возникновении вируса, Китай отвергает все обвинения и протестует в связи с законопроектом.

