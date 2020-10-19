На МКС задымился пылесос, пузырь в туалете и снова проблемы с кислородом

Система получения кислорода отказала на МКС 19 октября. Кроме того, у экипажа на российском модуле «Звезда» проблемы с пылесосом и опять вышел из строя туалет.

Об этом рассказали члены экипажа в переговорах с Землей, транслирует их NASA. Сбой в системе подачи кислорода, которая называется «Электрон» инженеры связали со стыковкой кабелей в другой части модуля «Звезда». Она ломалась 14 октября, но через три дня снова заработала.

Космонавты также пожаловались на дымящийся пылесос и проблемы с туалетом. 11 октября он уже переставал работать, сейчас предполагается, что в системе образовался пузырь. Работающим на МКС россиянам есть где справить нужду — отечественная уборная есть на американском сегменте и на корабле «Союз». Также к установке готов туалет производства США, его привезли на МКС в октябре.