На МКС снова проблемы. Теперь задымилась научная аппаратура

Позже экипаж передал, дым шел из района карты памяти и вскоре прекратился. Газоанализатор не зафиксировал в воздухе продукты сгорания. Специалист центра попросил включить фильтр очистки атмосферы.

Небольшое задымление аппаратуры произошло в российском модуле «Звезда» при проведении биотехнологического эксперимента «Константа», изучающего влияние факторов космического полета на активность ферментов.

Ранее в модуле «Звезда», где была обнаружена утечка воздуха, вышел из строя туалет и система получения кислорода «Электрон-ВМ». Место утечки нашли с помощью пакетика чая, а заклеить брешь предложили скотчем.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс. Трое из них прибыли на станцию вчера, а трое других 22 октября отправятся на Землю.