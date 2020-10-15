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15.10.2020 18:36
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На МКС снова проблемы. Теперь задымилась научная аппаратура

Небольшое задымление аппаратуры произошло в российском модуле «Звезда» при проведении биотехнологического эксперимента «Константа», изучающего влияние факторов космического полета на активность ферментов.

Как пишет 15 октября РИА «Новости», судя по трансляции переговоров экипажа, которую ведёт NASA, космонавты отключили оборудование. «Блок управления [экспериментом] «Константа» слегка задымился... Питание отключили», — доложил российский космонавт специалисту Центра управления полетами.

Позже экипаж передал, дым шел из района карты памяти и вскоре прекратился. Газоанализатор не зафиксировал в воздухе продукты сгорания. Специалист центра попросил включить фильтр очистки атмосферы.

Ранее в модуле «Звезда», где была обнаружена утечка воздуха, вышел из строя туалет и система получения кислорода «Электрон-ВМ». Место утечки нашли с помощью пакетика чая, а заклеить брешь предложили скотчем.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс. Трое из них прибыли на станцию вчера, а трое других 22 октября отправятся на Землю.

Скриншот из видео&nbsp;<a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string _" spellcheck="false" href="https://www.youtube.com/channel/UCOcpUgXosMCIlOsreUfNFiA" dir="auto">Роскосмос ТВ</a>&nbsp;в YouTube<p><br></p>
Скриншот из видео Роскосмос ТВ в YouTube


Скриншот из видео&nbsp;<a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string _" spellcheck="false" href="https://www.youtube.com/channel/UCOcpUgXosMCIlOsreUfNFiA" dir="auto">Роскосмос ТВ</a>&nbsp;в YouTube<p><br></p>
Скриншот из видео Роскосмос ТВ в YouTube


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Комментарии (1)

Коля Мойкин
Ерунда какая, у них же вентиляция в виде дырки в космос.)))
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