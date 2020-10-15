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15.10.2020 11:55
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Место утечки воздуха на МКС нашли с помощью пакетика чая. Заклеить снова предложили скотчем

Космонавты Международной космической станции обнаружили возможное место утечки воздуха в российском модуле «Звезда» при помощи чайного пакетика. Специалисты попросили заклеить брешь скотчем. Это следует из переговоров экипажа с Землёй, которые транслирует NASA 15 октября.

«Прошлой ночью Иван (Вагнер. — Прим. ред.) и я провели 30 минут в ПрК (промежуточная камера модуля «Звезда», где обнаружена утечка воздуха. — Прим. ред.)... и мы думаем, что фактически определили возможное место утечки», — сказал российский космонавт Анатолий Иванишин специалисту подмосковного центра управления полетами.

Иванишин объяснил, как это происходило. Космонавты взяли пакетик чая, закрыли люк в протекающий отсек модуля и увидели, как предмет плывёт в сторону возможного места утечки — в район расположения аппаратуры широкополосной системы связи. Передвижения пакетика зафиксировала камера.

«Как появится время и будет возможность — заклеить скотчем это предполагаемую утечку», — попросил специалист центра.

О маленькой трещине в модуле было известно еще в прошлом году. Однако этой осенью скорость утечки воздуха возросла в пять раз — 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов. 9 октября давление падало примерно на 7 миллиметров каждый час. Космонавт Иван Вагнер пытался отыскать зазор с помощью пакетов и заклеивал возможные места утечки пластилином, однако это не помогло. После этого ему предложили проклеить все сварочные швы модуля скотчем.

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Комментарии (9)

teodor
Ну наконец то нашли, теперь рептилойды не смогут проникнуть на мкс
260969891
Лом, кувалда, жвачка ))
SERGEY111
Пусть пришлют на МКС мешок плитонита с мастерком ну а пописать для того чтобы замутить раствор космонавты надеюсь сами смогут .
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