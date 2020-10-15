Место утечки воздуха на МКС нашли с помощью пакетика чая. Заклеить снова предложили скотчем

«Прошлой ночью Иван (Вагнер. — Прим. ред.) и я провели 30 минут в ПрК (промежуточная камера модуля «Звезда», где обнаружена утечка воздуха. — Прим. ред.) ... и мы думаем, что фактически определили возможное место утечки», — сказал российский космонавт Анатолий Иванишин специалисту подмосковного центра управления полетами.

Космонавты Международной космической станции обнаружили возможное место утечки воздуха в российском модуле «Звезда» при помощи чайного пакетика. Специалисты попросили заклеить брешь скотчем. Это следует из переговоров экипажа с Землёй, которые транслирует NASA 15 октября.

Иванишин объяснил, как это происходило. Космонавты взяли пакетик чая, закрыли люк в протекающий отсек модуля и увидели, как предмет плывёт в сторону возможного места утечки — в район расположения аппаратуры широкополосной системы связи. Передвижения пакетика зафиксировала камера.



«Как появится время и будет возможность — заклеить скотчем это предполагаемую утечку», — попросил специалист центра.



О маленькой трещине в модуле было известно еще в прошлом году. Однако этой осенью скорость утечки воздуха возросла в пять раз — 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов. 9 октября давление падало примерно на 7 миллиметров каждый час. Космонавт Иван Вагнер пытался отыскать зазор с помощью пакетов и заклеивал возможные места утечки пластилином, однако это не помогло. После этого ему предложили проклеить все сварочные швы модуля скотчем.

