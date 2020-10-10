Пакеты, пластилин, теперь скотч. Космонавтам на борту МКС велели заклелить все сварочные швы модуля с утечкой

О следующем этапе в попытке остановить утечку воздуха на МКС сообщается 10 октября. Из рекомендаций центра управления полетами стало ясно, что космонавт Иван Вагнер должен тщательно и по всей длине заклеить сварочные швы гермооболочки промежуточной камеры модуля. В Земли ему подсказали, что это те, «которые зелёным цветом у нас окрашены».

Вслед за пакетами и американским пластилином попытаться залатать дыру в российском модуле «Звезда» на борту МКС космонавтам предложено скотчем. Пройтись велено по всей длине сварочных швов.

Накануне Вагнер заклеивал стены пластилином, который ему передали с американского сегмента МКС. На утро стало ясно, что это не помогло, давление продолжает падать.



Чтобы найти место утечки, еще днем ранее Вагнер клеил стены пакетами. На дыру должен был указать тот, что втянулся.



Трещина в модуле крошечная — размером 0,6–0,8 мм. О ее существовании было известно еще в прошлом году. Однако этой осенью скорость утечки воздуха возросла в пять раз — 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов. Минувшей ночью давление падало примерно на 7 миллиметров каждый час.

