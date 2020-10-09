После пакетов «лечить» дыру на борту МКС будут американским пластилином

О переговорах Земли с космонавтом Иваном Вагнером 9 октября пишет РИА Новости . Передать ему герметик, или, как его еще называют в переговорах, пластилин, должен астронавт Кристофер Кэссиди. «Там особенность какая: в перчатках надо работать, потом раскатать, посмотришь, как тебе попроще будет», — сказал российскому космонавту Ивану Вагнеру специалист Центра управления полетами.

Возможные места утечки в отсеке российского модуля «Звезда» на МКС попытаются заделать специальным герметиком. Инструкция с Земли — надеть перчатки и раскатать.

Залепить надо два места в промежуточной камере модуля «Звезда», где была обнаружена утечка: в районе трубопроводов системы терморегулирования и в районе герметичной платы с волноводами широкополосной системы связи.

Два дня назад отсек велели заделать пакетами и по периметру проклеить их скотчем. В месте утечки целлофан должен был втянуться.