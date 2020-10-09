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09.10.2020 19:30
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После пакетов «лечить» дыру на борту МКС будут американским пластилином

Возможные места утечки в отсеке российского модуля «Звезда» на МКС попытаются заделать специальным герметиком. Инструкция с Земли — надеть перчатки и раскатать.

О переговорах Земли с космонавтом Иваном Вагнером 9 октября пишет РИА Новости. Передать ему герметик, или, как его еще называют в переговорах, пластилин, должен астронавт Кристофер Кэссиди. «Там особенность какая: в перчатках надо работать, потом раскатать, посмотришь, как тебе попроще будет», — сказал российскому космонавту Ивану Вагнеру специалист Центра управления полетами.

Залепить надо два места в промежуточной камере модуля «Звезда», где была обнаружена утечка: в районе трубопроводов системы терморегулирования и в районе герметичной платы с волноводами широкополосной системы связи.

Два дня назад отсек велели заделать пакетами и по периметру проклеить их скотчем. В месте утечки целлофан должен был втянуться.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда».

Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в «Роскосмосе», это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.

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