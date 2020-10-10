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10.10.2020 12:56
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Американский пластилин не помог, в российском модуле на МКС продолжает падать давление

Залепленные пластилином два участка в российском модуле «Звезда» не остановили утечку. К утру выяснилось, что стало только хуже.

Как следует из переговоров МКС с Землей, утром 10 октября космонавт Иван Вагнер доложил, что давление в отсеке модуля «Звезда» опустилось до 634 миллиметров ртутного столба. За 12 часов оно снизилось на 93 миллиметра, примерно по 7 миллиметров каждый час.

Попытку заклеить дыры Вагнер предпринял накануне, специальный герметик ему передали с американской стороны. Он залепил два возможных места утечки и на ночь закрыл отсек для контроля давления. Чтобы найти утечку, модуль заклеивали пакетами.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда».

Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в «Роскосмосе», это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.

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Комментарии (2)

Asus
Нашему модулю уже нечего не поможет, он старый и дряхлый, на помойку.
Asus
хаха, опять американцы просверлили отверстие!
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