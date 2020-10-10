Американский пластилин не помог, в российском модуле на МКС продолжает падать давление

Залепленные пластилином два участка в российском модуле «Звезда» не остановили утечку. К утру выяснилось, что стало только хуже.



Как следует из переговоров МКС с Землей, утром 10 октября космонавт Иван Вагнер доложил, что давление в отсеке модуля «Звезда» опустилось до 634 миллиметров ртутного столба. За 12 часов оно снизилось на 93 миллиметра, примерно по 7 миллиметров каждый час.



Попытку заклеить дыры Вагнер предпринял накануне, специальный герметик ему передали с американской стороны. Он залепил два возможных места утечки и на ночь закрыл отсек для контроля давления. Чтобы найти утечку, модуль заклеивали пакетами.