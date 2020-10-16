Не помог скотч, применим пленку. Найденную с помощью чаинок трещину на МКС теперь прикрыли полиэтиленом
С сентября космонавты, пребывающие на российском модуле МКС «Звезда», пытаются бороться с обнаруженной трещиной. Новое «ноу-хау» — пленка, которая позволила снизить вдвое утечку воздуха со станции.
Как пишут РИА «Новости» 16 октября со ссылкой на переговоры экипажа с Землей, транслируемые НАСА, космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер оклеили трещину пленкой, а на ночь закрыли люк в «протекающий» отсек для контроля давления. За половину суток давление в нем снизилось на 52 миллиметра (до 681 миллиметра ртутного столба), а скорость — примерно до 4 миллиметров в час. Ранее темп утечки составлял от 7 до 9 миллиметров в час.
Утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. Нашли её при помощи чайного пакетика в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Утечка, уверяют в Роскосмосе, не угрожает экипажу МКС и полету станции в пилотируемом режиме. В первую очередь заделать трещину предлагали скотчем.