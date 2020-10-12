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12.10.2020 15:22
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ЦБ выпустил монету, посвященную борющимся с коронавирусом медикам

Подвиг врачей, борющихся с коронавирусом, увековечили в металле. Банк России выпустил памятную монету номиналом 25 рублей, посвященную самоотверженному труду медицинских работников. Информация об этом 12 октября опубликована на официальном сайте ЦБ РФ.

Фото: Банк России
Фото: Банк России

Памятная монета имеет форму круга диаметром 27 миллиметров и рифленую поверхность. На ее лицевой стороне изображен российский герб, товарный знак Монетного двора, номинал и дата выпуска, а на оборотной — два медицинских работника в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне здания медицинского учреждения и кареты скорой помощи. Тираж составил пять миллионов штук.

Помимо этого, ЦБ РФ сообщил о выпуске памятной монеты номиналом 10 рублей, которая носит название «Работник транспортной сферы» и входит в серию «Человек труда».

Жители Петербурга выражают дань уважения медикам, которые погибли в борьбе с коронавирусом, при помощи стены памяти, установленной на Малой Садовой улице. Народный мемориал существует уже несколько месяцев, и его не планируют полностью демонтировать, но могут перенести в другое место.

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