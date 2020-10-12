ЦБ выпустил монету, посвященную борющимся с коронавирусом медикам
Подвиг врачей, борющихся с коронавирусом, увековечили в металле. Банк России выпустил памятную монету номиналом 25 рублей, посвященную самоотверженному труду медицинских работников. Информация об этом 12 октября опубликована на официальном сайте ЦБ РФ.
Памятная монета имеет форму круга диаметром 27 миллиметров и рифленую поверхность. На ее лицевой стороне изображен российский герб, товарный знак Монетного двора, номинал и дата выпуска, а на оборотной — два медицинских работника в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне здания медицинского учреждения и кареты скорой помощи. Тираж составил пять миллионов штук.
Помимо этого, ЦБ РФ сообщил о выпуске памятной монеты номиналом 10 рублей, которая носит название «Работник транспортной сферы» и входит в серию «Человек труда».
Жители Петербурга выражают дань уважения медикам, которые погибли в борьбе с коронавирусом, при помощи стены памяти, установленной на Малой Садовой улице. Народный мемориал существует уже несколько месяцев, и его не планируют полностью демонтировать, но могут перенести в другое место.