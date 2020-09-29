Стену памяти погибшим медикам на Малой Садовой подвинули и сделали недоступной
Рабочие разбирают леса у Дома радио в центре Петербурга, немного подвинув стену памяти погибшим от коронавируса медикам. Доступа к ней сейчас нет.
Ход работ днем 29 сентября заснял фотограф «Фонтанки». На кадрах видно, что народный мемориал немного подвинули от строительного забора, за ним рабочие складывают леса. Вокруг его огородили сигнальной лентой и поставили табличку, предупреждающую, что зона опасна.
На прошлой неделе активисты и создатели стены были готовы ее разбирать, как раз потому, что леса с фасада Дома радио пришла пора снимать. Однако губернатор Петербурга Александр Беглов дал отбой, сказав, что пока на стенах медучреждений не появятся памятные таблички, мемориал останется на месте. Также поступило предложение перенести фотографии погибших врачей в Музей гигиены, который расположен неподалеку, на Итальянской улице. Там пока распоряжений не слышали, но принять снимки готовы.