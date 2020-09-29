FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +13
78.67р91.48р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
29.09.2020 13:53
1
Печать

Стену памяти погибшим медикам на Малой Садовой подвинули и сделали недоступной

Рабочие разбирают леса у Дома радио в центре Петербурга, немного подвинув стену памяти погибшим от коронавируса медикам. Доступа к ней сейчас нет.

Ход работ днем 29 сентября заснял фотограф «Фонтанки». На кадрах видно, что народный мемориал немного подвинули от строительного забора, за ним рабочие складывают леса. Вокруг его огородили сигнальной лентой и поставили табличку, предупреждающую, что зона опасна.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

На прошлой неделе активисты и создатели стены были готовы ее разбирать, как раз потому, что леса с фасада Дома радио пришла пора снимать. Однако губернатор Петербурга Александр Беглов дал отбой, сказав, что пока на стенах медучреждений не появятся памятные таблички, мемориал останется на месте. Также поступило предложение перенести фотографии погибших врачей в Музей гигиены, который расположен неподалеку, на Итальянской улице. Там пока распоряжений не слышали, но принять снимки готовы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Станислав Осколков
Так стена памяти выглядит ещё более символичной. В хорошем смысле.
Конечно, это моё мнение.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний