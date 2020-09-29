Рабочие разбирают леса у Дома радио в центре Петербурга, немного подвинув стену памяти погибшим от коронавируса медикам. Доступа к ней сейчас нет.



Ход работ днем 29 сентября заснял фотограф «Фонтанки». На кадрах видно, что народный мемориал немного подвинули от строительного забора, за ним рабочие складывают леса. Вокруг его огородили сигнальной лентой и поставили табличку, предупреждающую, что зона опасна.