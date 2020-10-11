Медсестру Городского онкодиспансера отправили под домашний арест по «делу онкологов»

Медсестра Городского клинического онкологического диспансера стала первой, кому суд определил меру пресечения по «делу онкологов», о котором писала «Фонтанка». Невский районный суд 11 октября отправил Елену Сергейчик под домашний арест до 7 декабря этого года.



Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, по версии следствия, Сергейчик с другими лицами, в том числе сотрудниками различных медицинских учреждений, тайно похитили дорогостоящие лекарственные препараты, применяемые для лечения онкологических больных, на сумму не менее 1 734 713 рублей 40 копеек. Указывается, что хищения предположительно происходили в период с 22 апреля прошлого года по 7 октября нынешнего.

