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11.10.2020 17:52
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Медсестру Городского онкодиспансера отправили под домашний арест по «делу онкологов»

Медсестра Городского клинического онкологического диспансера стала первой, кому суд определил меру пресечения по «делу онкологов», о котором писала «Фонтанка». Невский районный суд 11 октября отправил Елену Сергейчик под домашний арест до 7 декабря этого года.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, по версии следствия, Сергейчик с другими лицами, в том числе сотрудниками различных медицинских учреждений, тайно похитили дорогостоящие лекарственные препараты, применяемые для лечения онкологических больных, на сумму не менее 1 734 713 рублей 40 копеек. Указывается, что хищения предположительно происходили в период с 22 апреля прошлого года по 7 октября нынешнего.

Сергейчик работает процедурной медицинской сестрой химиотерапевтического кабинета, добавили в пресс-службе. Против домашнего ареста она не возражала.

По информации «Фонтанки», в ночь на 11 октября следователями Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти процессуально задержаны 16 подозреваемых по данному уголовному делу. С утра 10 октября оперативники экономической полиции провели 35 обысков в квартирах петербургских медиков и предпринимателей. Также мероприятия коснулись и Первого меда, Городского онкологического диспансера, Областного онкологического диспансера.

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Комментарии (8)

PUPSIK
Я думаю, здесь применима высшая мера.
263768691
Странно, почему не санитарку или уборщицу?
А-а, понятно, их просто нет.
Гармонизация и рационализация...
evilman
Нашелся стрелочник?
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