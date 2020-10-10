«Дело онкологов». В Петербурге обыскивают десятки медиков, клиники

Экономическая полиция провела 35 обысков и свезла два десятка врачей себе в следствие. Дело касается кражи в 100 млн на онкологических препаратах. Профильные эксперты пожимают плечами, а «Фонтанка» собрала всю первичную информацию.

автор фото Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

Никогда еще в здании Главного следственного управления ГУ МВД на Лиговском, 145, не было столько медиков одновременно. Их, а это около 20 человек, свозят туда оперативники Управления экономической безопасности главка. Все происходит с утра 10 октября. Все допрашиваются по уголовному делу, возбужденному по краже в особо крупном размере и организованно. А часами ранее, полицейские зашли в 35 петербургских адресов. Необычная новость состоит и в том, что в большинстве квартир живут медицинские работники и в том, что в субботу подняли на ноги предельно знаковых главных врачей.



Так, по информации «Фонтанки», сотрудники обыскали определенные пространства в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени Павлова, Городском онкологическом диспансере на Каменном острове и Областном онкологическом диспансере. Практически нигде и никто с журналистом там не стал беседовать о событии. Так, главный врач областного диспансера, Сергей Алексеев сказал, что никаких комментариев давать не будет. В Первом меде ответили - тоже пока промолат. Единственным мужественным оказался главный врач городского онкологического диспансера, Эльдар Топузов. «Да, сейчас проводятся оперативные мероприятия. Приехали, смотрят химиопрепараты, изымают по ним документы. Пока понятно, только, что следственные действия проводятся в связи с хищением лекарственных средств. Конкретики я не знаю, нам пока ничего не говорят», - объяснил он. В конкретику может посвятить «Фонтанка». По нашим данным, в материалах дела указано, что достаточно продолжительный период старший и младший персонал государственных медицинских учреждений Петербурга и Ленобласти похищал дорогостоящие онкологические препараты и сбывал их через аптеки, клиники и структуры, занимающиеся оптовой торговлей лекарствами. Далее, по версии следствия, онкопрепараты перепродавались в рамках госзакупок в местные больницы. Если для обывателя вышеизложенное более-менее понятно, то для врачей, как раз, наоборот. «Фонтанка» поговорила со специалистами в этой сфере. Все они нервно пожимают плечами.

«Не понимаю, как можно здесь украсть. Речь же идет о так называемом списке жизненно важных лекарственных препаратов. Они оплачиваются бюджетом и поставляются исключительно под конкретных пациентов из регионального или федерального списка. Строжайший учет, все дорогостоящие - со шрихкодом... Их предельно сложно даже переназначить. Мне очень сложно все это представить», - удивляется наш собеседник, сам лечащий врач.

«Их сотни, этих препаратов. Мне хотя бы понять, о каких именно идет речь... Они же все под конкретных пациентов и определяются, главным онкологом и рядом должностных лиц», - вторит его коллега.

«Фонтанка» напряглась и узнала наименования. Пусть для большинства читателей это не более, чем набор букв, тем не менее: Цирамза, Тецентрик, Ервой, Авегра, Таксотер, Абраскан, Опдиво, Китруда, Вектибикс. Легкий мониторинг интернета дает масштаб цен. Если, к примеру, первый идет от 13 тысяч рублей за упаковку, то второй - уже от 90 тысяч, а третий – от 165 тысяч рублей. Надо еще иметь в виду, что это не для разового употребления, как таблетка от головной боли. Средний курс онкобольного – 21 день.

После небольшой паузы автор возобновил блиц-опрос профильных врачей.

«Ну может быть, когда те пациенты, кто отказались или не хотят принимать или ушли (умерли – ред.), а препараты остаются, и врачам их надо использовать или сбыть, то назначают кому-то другому, а тот покупает их в аптеке не за рыночную стоимость, а, допустим, за половину … Но это очень сложно – переназначить или перепродать… Мало кто знает и о системной проблеме на этом рынке. Компания-производитель препарат обратно не возьмет. Во-первых, ей экономически это не выгодно, ведь бюджет уже заплатил. Во-вторых, нет сегодня такого механизма возврата», - фактически убедил меня врач, отдельно попросив не впутывать его в эти новости.

Все же большинство других источников, буквально, поставили под сомнение смысл происходящего. «Не понимаю. У меня был случай, когда после смерти онкобольного остались очень дорогие лекарства. Вернее, не у меня, а у родственников. Они бесплатно отдавали, я бесплатно пытался пристроить их. Так пришлось выбросить на несколько сотен тысяч рублей!», - вспоминает медик.



Вернемся к реалиям – к постановлению о возбуждении уголовного дела: «… хищения осуществлялись на систематической основе еженедельно на сумму от 100 тысяч рублей… участники ОПГ выплачивали медперсоналу 10 процентов от рыночной стоимости лекарства …». Приблизительную же стоимость похищенного в ГСУ ГУ МВД оценили в 100 миллионов рублей.

Что касается знакомой абревиатуры ОПГ, то по мнению правоохранителей, в организации схемы виновен 51-летний петербуржец Сергей Войтович. Ничего особенно журналист в нем не увидел. Работал в петербургской фармацевтической компании. Бизнеса не видно. Ну, на приличном "Мерседесе" ездит, ну, не ответил на наши звонки, - так у него телефон уже отобрали. Он задержан.

По данным «Фонтанки», из 20 доставленных на данный час – 15 человек под подозрением, а нескольких домой тоже ночевать не отпустят.

Немного медицинской политики подлил один из участников сегодняшнего мероприятия. «Вы просто не в курсе, что опера работают совместно с Росздравнадзором Петербурга. Посмотрите в эту сторону», - посоветовал он. Посмотрели.



Единственно, что увидели высокого, так это то, что с начала года новым министром здравоохранения РФ назначен Михаил Мурашко, до этого пять лет возглавлявший Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. Не большой секрет, что он сторонник тотальной маркировки лекарственных препаратов. Чему, естественно, не очень рады фарм-производители.

Разумеется, и руководитель полицейского главка понимает, что побеспокоенные главные врачи – люди со связями-связями. Они же лечат и спасли многих родственников многих влиятельных особ. Поэтому, руководство оперсостава подумало прежде, чем начать первым. Но это - вид на историю совсем другой, и совсем уж сверху.

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"