FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +11
77.03р90.72р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
11.10.2020 11:31
3
Печать

По «делу онкологов» задержаны 16 человек. Шестерых повезут на арест

По информации «Фонтанки», в ночь на 11 октября следователями Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти процессуально задержаны 16 подозреваемых по уголовному делу, которое накануне «Фонтанка» назвала «делом онкологов».

История достаточно подробно изложена нашим журналистом, а напомнить лишь стоит, что с утра 10 октября оперативники экономической полиции провели 35 обысков в квартирах петербургских медиков и предпринимателей. Также неприятные мероприятия коснулись и Первого меда, Городского онкологического диспансера, Областного онкологического диспансера.

Внутри же уголовного дела, возбужденного по краже, исследуется схема хищений дорогостоящих онкологических препаратов. По данным нашего издания, после обысков в кабинеты следователей доставили около 20 человек, 16 из которых были задержаны на двое суток. Также нам известно, что 10 подозреваемых будут отпущены домой с подпиской о невыезде. Шестеро же направятся в суд с ходатайствами об аресте. Причем некоторым из них следствие запросит домашний арест.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

sektor7
Фигурантов многих подобных уголовных дел по хищению бюджетных средств уже давно не пугает возможность ареста и осуждения к реальному сроку лишения свободы.
Многие готовы потерпеть 3-5 лет, получить удо и легализоваться. Это временное неудобство воспринимается ими спокойно взамен обеспечения оставшейся жизни украденным.
15-20 строгача по 210 за сообщество и всю родню лишить любого имущества,счетов и запретить выезд из страны и въезд в любой город-миллионник.
А лучше расстрелять. Всех абсолютно
Черёмуха
Наконец-то разворошили змеиное кубло. В этой области очень много циничных наглых скотов-вымогателей. Хотелось бы, чтобы это дело было не последним.
denga
Пусть будут прокляты такие онкологи,это не врачи. Моя дочь не получала никаких лекарств от государства,облучение платное,операции все на карман. Несмотря на это некомпетентность в карман не спрячешь она умерла в 39 лет от опухоли головного мозга, болела 8 лет. Ни инвалидности, врачи пусть испытают на себе и пусть их детям также кто-то поможет так как они помогли моей дочери. Нашим врачам можно только на кладбище работать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний