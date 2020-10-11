По «делу онкологов» задержаны 16 человек. Шестерых повезут на арест
По информации «Фонтанки», в ночь на 11 октября следователями Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти процессуально задержаны 16 подозреваемых по уголовному делу, которое накануне «Фонтанка» назвала «делом онкологов».
История достаточно подробно изложена нашим журналистом, а напомнить лишь стоит, что с утра 10 октября оперативники экономической полиции провели 35 обысков в квартирах петербургских медиков и предпринимателей. Также неприятные мероприятия коснулись и Первого меда, Городского онкологического диспансера, Областного онкологического диспансера.
Внутри же уголовного дела, возбужденного по краже, исследуется схема хищений дорогостоящих онкологических препаратов. По данным нашего издания, после обысков в кабинеты следователей доставили около 20 человек, 16 из которых были задержаны на двое суток. Также нам известно, что 10 подозреваемых будут отпущены домой с подпиской о невыезде. Шестеро же направятся в суд с ходатайствами об аресте. Причем некоторым из них следствие запросит домашний арест.