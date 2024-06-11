Для «Алых парусов» реки Петербурга очистят от катеров. А пока по ночам на Неве стоят пробки

Сейчас Нева по ночам, перед разводкой мостов, выглядит так. Пробку из катеров на воде фиксируют супервидовые веб-камеры, перед вами фрагмент записи от 11 июня.
Такого не будет во время репетиций и празднования «Алых парусов». Оперативный штаб Санкт-Петербурга принял решение в эти дни запретить передвижение судов, в том числе маломерных, в целях усиления общественной безопасности.
- Три вечера и ночи — с 21:00 11 июня до 01:00 12 июня, с 21:30 12 июня до 02:00 13 июня, с 20:30 27 июня до 01:40 28 июня — будет запрещено движение судов по Неве от Литейного моста до Благовещенского моста, по Большой Невке от Невы до Сампсониевского моста, по Малой Неве от Невы до Тучкова моста.
- В это же ночи, но по другому графику закрываются река Фонтанка от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста, Кронверкский пролив и Зимняя канавка полностью (с 21:00 11 июня до 02:00 12 июня, с 21:30 12 июня до 03:00 13 июня, с 20:30 27 июня до 02:40 28 июня).
- С 23:00 17 июня до 03:00 18 июня закрывается движение по Зимней канавке.
- С 20:00 28 июня до 08:30 29 июня закрывается движение по Неве от Большеохтинского моста до траверза реки Мойки, по Большое Невке от Невы до Гренадерского моста, по Малой Неве от Невы до моста Бетанкура, по Фонтанке от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста, по Кронверкском проливу и Зимней канавке.
Запрещена стоянка судов с 20:00 28 июня до 08:30 29 июня на Неве от Большеохтинского до Благовещенского моста, на реке Большая Невка от Невы до Гренадерского моста, на реке Фонтанка от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста, в Кронверкском проливе на всем протяжении, на реке Малая Нева от реки Невы до Тучкова моста.
«Желающим насладиться красотой водных просторов в это время стоит воспользоваться альтернативными способами — прогулкой по набережным или просмотром прямой трансляции по телевидению», — отметил Александр Беглов.
Праздник выпускников «Алые паруса» состоится 28 июня. В центре Петербурга из-за репетиций будут действовать ограничения дорожного движения с закрытием проезда по Дворцовому и Троицкому мостам.
Ночью 11 июня бриг «Россия» с алыми парусами вошел в Петербург — смотрите видео на «Фонтанке». Он стоит в Неве напротив Летнего сада.