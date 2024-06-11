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    Бриг с алыми парусами вошел в Петербург и уже стоит в Неве. Любуйтесь фотографиями и видео

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Петербург готовится к празднику выпускников «Алые паруса». Бриг «Россия» ночью 11 июня вошел в город и теперь стоит в Неве между домиком Петра и Летним садом. Ночная перегонка брига у вантового моста попала на видео.

    читатель «Фонтанки»

    На мачтах видно алые паруса. В предыдущие годы бриг вставал у Петропавловской крепости.

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    Праздник выпускников «Алые паруса» состоится 28 июня. А до этого будут репетиции, в том числе в ночь на 12 и 13 июня. В центре Петербурга из-за репетиций будут действовать масштабные ограничения движения с закрытием проезда по Дворцовому и Троицкому мостам — смотрите схемы на «Фонтанке».

    Из бюджета Петербурга в этом году на организацию праздника выделено 34 920 000 рублей, как и год назад. В прошлом году его посетили почти 1,3 млн человек, в том числе более 52 тысяч выпускников.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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