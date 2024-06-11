Женщину, которая не пропускала скорую с ребенком в Петербурге, нашли и велели явиться в суд

Водитель машины, которая не пропускала машину скорой помощи, может лишиться водительского удостоверения. Протокол о нарушении ей уже вручили.
Как сообщает 11 июня официальный представитель МВД Ирина Волк, личность нарушительницы была установлена, а ее действия квалифицированы по статье 12.17 Кодекса об административных правонарушениях — за непредоставление преимущества машине скорой помощи статьей предусмотрен штраф до 5 тысяч и лишение прав на срок до года.
59-летняя женщина неоднократно привлекалась за превышение скорости. Сегодня инспекторы остановили ее машину на Латышских Стрелков, вручили ей протокол и обязали явиться в суд 14 июня.
Женщина стала «героем» накануне, когда видео из двора на Ворошилова разлетелось в соцсетях и привлекло внимание не только полиции, но и Следственного комитета. Сам же ролик был снят 4 июня. Водитель оказалась на пути скорой и не двигалась порядка 15 минут, хотя и мужчина из спецтранспорта, и прохожие уговаривали и требовали подвинуться. Пока женщина раздумывала над своими принципами, в скорой ждала внимания врачей 14-летняя девочка. До больницы она в итоге добралась благополучно.