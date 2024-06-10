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    История о женщине, не пропустившей скорую в Петербурге, дошла до Бастрыкина. Глава СК затребовал доклад

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    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 10 июня поручил подготовить доклад о ходе проверки воспрепятствования движению машины скорой помощи в Санкт-Петербурге. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале ведомства.

    Из сообщения следует, что следственные органы уже проводят доследственную проверку и выясняют обстоятельства происшедшего. Сам инцидент описывается следующим образом: «Автолюбительница препятствовала проезду машины скорой помощи, экстренно транспортировавшей в лечебное учреждение ребенка».

    Ранее «Фонтанка» писала о случае, произошедшем еще 4 июня во дворе одного из домов на улице Ворошилова. Женщина на иномарке не уступала дорогу скорой помощи в течение примерно 10–15 минут. После того как видео попало в соцсети, произошедшим заинтересовалась полиция.

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    Александр БастрыкинСледкомМашина скорой помощиЖенщина
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