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    Кошки в Сингапуре выходят в легальное поле. Власти отменяют запрет на содержание питомцев в квартирах

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    После 35-летнего запрета жители многоквартирных домов Сингапура наконец смогут заводить котов. Новые правила, вступающие в силу в сентябре этого года, распространяются на владельцев квартир в домах, управляемых Советом по жилищному строительству и развитию (HDB). HDB-жилье составляет более 80 % жилого фонда города-государства, пишет 11 июня газета The Guardian.

    Ранее содержание кота в квартире в Сингапуре каралось штрафом до 4 000 сингапурских долларов (более 260 тыс. рублей). Однако многие жители города игнорировали запрет и тайно держали питомцев, рискуя быть оштрафованными лишь в случае жалоб соседей.

    Запрет на кошек был введен в 1989 году. Совет объяснял это тем, что кошки могут доставлять неудобства другим жильцам, сбегая из квартир, линяя, испражняясь и мочась в общественных местах, а также издавая неприятные звуки.

    Новые правила разрешают владельцам квартир заводить до двух кошек, а также одну собаку из списка одобренных пород. При этом горожанам необходимо будет пройти бесплатный курс по уходу за питомцами, чипировать животное и зарегистрировать его.

    Владельцы кошек также обязаны будут принять меры безопасности, чтобы их питомцы не могли бродить и падать из окон или вентиляционных отверстий. Выписанные за содержание котов штрафы будут отменены.

    Недавно в Сингапуре проводили опрос, по результатам которого 90% респондентов высказались за разрешение заводить кошек в квартирах.

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