Кошки в Сингапуре выходят в легальное поле. Власти отменяют запрет на содержание питомцев в квартирах

После 35-летнего запрета жители многоквартирных домов Сингапура наконец смогут заводить котов. Новые правила, вступающие в силу в сентябре этого года, распространяются на владельцев квартир в домах, управляемых Советом по жилищному строительству и развитию (HDB). HDB-жилье составляет более 80 % жилого фонда города-государства, пишет 11 июня газета The Guardian.

Ранее содержание кота в квартире в Сингапуре каралось штрафом до 4 000 сингапурских долларов (более 260 тыс. рублей). Однако многие жители города игнорировали запрет и тайно держали питомцев, рискуя быть оштрафованными лишь в случае жалоб соседей.