Бывший мэр Купянска скончался через три дня после покушения

Бывший мэр города Купянск Харьковской области Геннадий Мацегора скончался после покушения. Об этом стало известно из публикации его матери Людмилы в социальной сети «ВКонтакте».

«Вчера <...> не стало Геннадия <…>не знаю как жить с этим, сердце кровью обливается <...> мы, твоя семья, будем жить и помнить о тебе и о твоих праведных делах. Покойся с миром», — написала 11 июня Людмила Мацегора.

Тремя днями ранее на него было совершено покушение возле его дома в Старом Осколе Белгородской области: эту информацию подтвердил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Неизвестные выстрелили в Мацегору, однако он выжил и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. В телеграм-каналах распространилась информация, что бывший градоначальник скончался в одной из московских больниц, не приходя в сознание.