Москалькова предложила создать рабочую группу по профилактике домашнего насилия

В России нужно развивать программы по профилактике домашнего насилия и поддерживать некоммерческие организации, работающие в этой области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, выступая в Госдуме с докладом о деятельности за 2023 год.
Омбудсмен предложила депутатам создать «мониторинговую рабочую группу» для выработки предложений по профилактике домашнего насилия для полномочных представителей президента России в федеральных округах, пишет 11 июня ТАСС. Москалькова также призвала развивать региональные программы по предотвращению и профилактике насилия в семье и поддерживать работающие в этой сфере НКО.
По словам омбудсмена, в 2024 году в аппарат уполномоченного поступило 24 обращения, связанных с домашним насилием, пишет «Парламентская газета». «Вроде цифра небольшая, но они настолько кричащие», — отметила она, добавив, что аппарат держит этот вопрос «в поле зрения» и изучает работу кризисных центров.
«Очень были удивлены, что сегодня даже в московских центрах, их два, нет свободных мест. Востребованы кризисные центры для жертв домашнего насилия», — сказала Москалькова. Она добавила, что на сегодняшний день государственные кризисные центры для жертв насилия есть только в 16 субъектах, и подчеркнула, что опыт их создания нужно распространять и на другие регионы.