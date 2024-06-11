Москалькова предложила создать рабочую группу по профилактике домашнего насилия

В России нужно развивать программы по профилактике домашнего насилия и поддерживать некоммерческие организации, работающие в этой области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, выступая в Госдуме с докладом о деятельности за 2023 год.



Омбудсмен предложила депутатам создать «мониторинговую рабочую группу» для выработки предложений по профилактике домашнего насилия для полномочных представителей президента России в федеральных округах, пишет 11 июня ТАСС. Москалькова также призвала развивать региональные программы по предотвращению и профилактике насилия в семье и поддерживать работающие в этой сфере НКО.