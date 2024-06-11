Резвая Tesla устроила ДТП с такси и автобусом, «дав шашку» на Крестовском. Видео

В Петербурге неудачный маневр стал причиной массового ДТП среди ночи на Крестовском острове. Резвое перестроение автомобиля Tesla попало на камеры видеонаблюдения во вторник, 11 июня.
«Фонтанка.ру»
Авария произошла около часа ночи на Крестовском проспекте. «"Тесла" решила дать шашку между автобусом и такси и вошла в них», — рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Судя по видео, водитель «Теслы» решил проскочить между двумя транспортными средствами, забыв о правилах перестроения и соблюдении дистанции. В результате удара все три машины получили повреждения, в «Тесле» сработали подушки безопасности.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП обошлось без пострадавших. Другие подробности устанавливаются.