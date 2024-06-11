«Я в шоке, если честно». На Украине задержали владелицу петербургского рекламного агентства, «Фонтанка» поговорила с его директором

Украинские силовики задержали дочь бывшего мэра Полтавы Александра Мамая. 36-летней Наталье Веретенниковой вменяют «коллаборационизм» из-за того, что ей принадлежит зарегистрированное в Петербурге рекламное агентство, размещавшее агитационные материалы «Единой России». Генеральный директор компании рассказала «Фонтанке», что Наталья уже давно никак не участвует в деятельности фирмы, а доля в компании ей досталась по наследству от мужа. Правоохранительные органы Украины днем 11 июня сообщили о задержании дочери экс-мэра Полтавы, который осужден в стране за коррупцию. Женщине вменяют ч. 6 ст. 111–1 Уголовного кодекса Украины («Коллаборационная деятельность»). Ее подозревают в дистанционном управлении рекламным агентством в России, которое в 2022 и 2023 годах размещало на своих стендах агитационные материалы «Единой России».

За сотрудничество с избирательным штабом партии, связанной с действующим руководством РФ, предпринимательница якобы получила 35 млн рублей. Имущество киевлянки на общую сумму более 270 млн гривен (около 600 млн рублей) арестовано. Обеспечительные меры наложены в том числе на три квартиры в столице Украины, минивэн и доли в двух украинских компаниях. Вместе с этим опубликованы скриншоты электронного письма с выписками по счету российского юрлица, четырех перечислений от петербургского отделения «Единой России», налогового платежа, осуществленного с расчетного счета организации в адрес ФНС России. Суммы, номера платежей и другая информация, позволяющая идентифицировать их, замазана.

Имя обвиненной в коллаборационизме не указано, но как стало ясно из СМИ, речь, скорее всего, может идти о Наталье Ведерниковой. Гражданке Украины с аналогичными данными с 2015 года действительно принадлежит доля (33,4%) в петербургском ООО «Лифтинфо СПБ». По данным СПАРК, выручка рекламной фирмы в 2022 году составила почти 21 млн рублей, в 2023-м — 17,6 миллиона. Оба отчетных года организация фиксировала убытки — в размере 1,5 и 0,4 млн рублей соответственно. Генеральный директор «Лифтинфо СПБ» Галина Мамаева в беседе с «Фонтанкой» подтвердила, что компания занимается размещением рекламы в лифтах и в составе ее учредителей есть дочь бывшего главы Полтавы. Доля досталась ей в наследство после смерти мужа Богдана Кириченко. Украинские СМИ писали, что зять мэра Полтавы умер в июне 2014 года в Киеве. Во время утренней велопрогулки у него случился острый приступ панкреатита. В посмертных публикациях его называли «настоящим патриотом Украины», несмотря на то, что он родился в России.

Наталья стала владелицей 33,4% «Лифтинфо СПБ» в июне 2015 года. Одновременно с ней по 33,4% компании получили Иванна и София Кириченко. Их общая фамилия и отчество позволяют предположить, что это дочери покойного киевлянина. С тех пор состав учредителей не менялся. «Она (Наталья. — Прим.ред.) числится учредителем, но мы вообще не знаем, что с ней и где она. Просто вообще ничего о ней не знаем», — объясняет Галина Мамаева. По ее словам, Наталья самоустранилась от участия в деятельности компании, фактически не занималась этим бизнесом как минимум с 2022 года, а с 2024-го с ней полностью утрачена всякая связь. Мамаева предполагает, что та могла сделать это из-за опасений за собственную безопасность, но признается, что между собой они никогда не обсуждали политические вопросы.

«Мы знаем ее уже давно, хорошо, и очень жаль, что относятся к ней не очень хорошо со стороны Украины. Это вообще ерунда какая-то просто! — говорит петербурженка. — Я в шоке, если честно. Хочу ей помочь, но не знаю, как. Я не имею связи с ее родственниками». Генеральный директор задумывалась о реорганизации фирмы, но отложила этот вопрос на неопределенный срок, поскольку перспективы компании были туманными. Дела шли не очень хорошо и была вероятность, что фирму вообще придется закрыть. Сначала бизнес подкосил коронавирус, в 2022 году ситуация ухудшилась. По словам менеджера, сейчас денег хватает ровно на зарплаты сотрудникам. Решение о реорганизации или перерегистрации компании так и не приняли из-за нахождения в подвешенном состоянии.

«Если есть у нас, предположим, какие-то прибыли, мы их оставляем на следующий месяц, потому что в следующем месяце мы можем вообще не закрыть расходы. Вот так вот и держимся», — заключила предприниматель. Мамаева уточнила, что компания действительно размещала материалы «Единой России», но запрос на это поступал от агентства, с которым у фирмы заключен договор. Наталья об этом ничего не знала, уверяет директор, а заявления о том, что киевлянка получила за это 35 млн рублей, ее знакомая из Петербурга назвала неправдой.

По словам Галины, у Натальи на руках трое детей. Двое из них школьники, третий еще малыш. С кем они сейчас, петербурженка не знает. По законам Украины женщине грозит до 12 лет тюрьмы.